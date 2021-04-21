Ирина Пегова показала себя с золотыми зубами на съемках

Ее героиня — 40-летняя Наталья, семь лет назад переехавшая из провинции в Санкт-Петербург. Работая сиделкой у немощных старичков, женщина давно привыкла к их постоянным причудам и унижениям. Но однажды в ее жизни появляется новая подруга, массажистка Любовь, благодаря которой героиня пускается в яркие и рискованные приключения в поисках любви и счастья.