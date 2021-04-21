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21 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Ирина Пегова показала себя с золотыми зубами на съемках

Актриса получила главную роль в мелодраме «Синдром отложенного счастья»
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма «Синдром отложенного счастья», который станет для актрисы Татьяны Колгановой режиссерским дебютом. Главную роль в мелодраме исполнит Ирина Пегова

Ее героиня — 40-летняя Наталья, семь лет назад переехавшая из провинции в Санкт-Петербург. Работая сиделкой у немощных старичков, женщина давно привыкла к их постоянным причудам и унижениям. Но однажды в ее жизни появляется новая подруга, массажистка Любовь, благодаря которой героиня пускается в яркие и рискованные приключения в поисках любви и счастья.

Любопытно, что для образа сиделки-провинциалки Пеговой пришлось примерить золотые коронки.

Во время загрузки произошла ошибка.

В фильме также снимаются Татьяна Рябоконь, Эра Зиганшина,  Алексей Шевченков, Михаил Пореченков, Татьяна Буланова и другие.

Дата премьеры фильма «Синдром отложенного счастья» пока не сообщается.

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