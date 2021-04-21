Ирина Пегова показала себя с золотыми зубами на съемках

В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма «Синдром отложенного счастья», который станет для актрисы Татьяны Колгановой режиссерским дебютом. Главную роль в мелодраме исполнит Ирина Пегова.
Ее героиня — 40-летняя Наталья, семь лет назад переехавшая из провинции в Санкт-Петербург. Работая сиделкой у немощных старичков, женщина давно привыкла к их постоянным причудам и унижениям. Но однажды в ее жизни появляется новая подруга, массажистка Любовь, благодаря которой героиня пускается в яркие и рискованные приключения в поисках любви и счастья.
Любопытно, что для образа сиделки-провинциалки Пеговой пришлось примерить золотые коронки.
В фильме также снимаются Татьяна Рябоконь, Эра Зиганшина, Алексей Шевченков, Михаил Пореченков, Татьяна Буланова и другие.
Дата премьеры фильма «Синдром отложенного счастья» пока не сообщается.