Звезда «50 оттенков серого» получила новую роль

Фильм для стримингового сервиса Netflix снимет Кэрри Крэкнелл — постановщица бродвейского спектакля Sea Wall/ A Life с Джейком Джилленхолом . Съемки планируется начать в мае 2021 года.

Главная героиня «Доводов рассудка» — 27-летняя Энн Эллиот из семьи, находящейся на грани банкротства. Будучи не замужем, она встречается с мужчиной, которому некогда была вынуждена отказать, и обретает второй шанс на любовь.