Звезды «Гарри Поттера» скорбят по Хелен МакКрори

Так грустно прощаться так внезапно. У меня не было возможности сказать ей это, но она во многом повлияла на формирование моей личности — и в кадре, и за кадром. Она всегда была собой — остроумной, красноречивой, доброй и сердечной. Она не терпела дураков, но у нее всегда было время на всех. Спасибо тебе за то, что освещала путь и всегда держала мою руку, когда это было мне необходимо.