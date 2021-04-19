Звезды «Гарри Поттера» скорбят по Хелен МакКрори

Актриса Хелен МакКрори, сыгравшая в саге о Гарри Поттере роль Нарциссы Малфой, скончалась от рака на 53-м году жизни. Коллеги по фильмам о мальчике-волшебнике опубликовали в соцсетях соболезнования и слова поддержки родственникам актрисы.
Том Фелтон, игравший экранного сына МакКрори — Драко Малфоя, — под совместным кадром написал:
Так грустно прощаться так внезапно. У меня не было возможности сказать ей это, но она во многом повлияла на формирование моей личности — и в кадре, и за кадром. Она всегда была собой — остроумной, красноречивой, доброй и сердечной. Она не терпела дураков, но у нее всегда было время на всех. Спасибо тебе за то, что освещала путь и всегда держала мою руку, когда это было мне необходимо.
Исполнивший роль Люциуса Малфоя в фильмах о Гарри Поттере Джейсон Айзекс также опубликовал в инстаграме трогательный пост, посвященный коллеге и экранной супруге.
Десятилетия назад я встретился с ней на прослушивании. Тогда я пришел домой и сказал Эмме: «Кажется, сегодня я встретил величайшую актрису из всех, кого я когла-либо видел. Годы спустя, наблюдая за тем, как она завораживает публику, я так больше не думаю — я это знаю. Мне также посчастливилось узнать, что она была ужасно забавной, озорной и обладала чутким сердцем размером с планету.
Автор серии книг, легших в основу франшизы, Джоан Роулинг отреагировала на печальные новости. Она написала в твиттере:
Я опустошена новостью о смерти Хелен МакКрори, необычайной актрисы и чудесной женщины, покинувшей нас слишком рано. Мои соболезнования ее семье, особенно мужу и детям. Просто душераздирающие новости.
Британская актриса Хелен МакКрори ушла из жизни 16 апреля после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщил в твиттере ее муж Дэмиэн Льюис.
Я с разбитым сердцем объявляю, что после героической битвы с раком красивая и сильная женщина Хелен МакКрори мирно скончалась дома, окруженная любовью друзей и семьи. Она умерла так же, как и жила. Бесстрашно.
Помимо принесшей ей широкую известность франшизы о Гарри Поттере, МакКрори принимала участие в таких фильмах и сериалах, как «Острые козырьки», «Хранитель времени», «Доктор Кто», «Страшные сказки», «Воспоминания неудачника» и «007: Координаты "Скайфолл"».