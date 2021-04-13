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13 апреля 2021, Кино Mail.ruновостьСъемки

Нонна Гришаева показала первый съемочный день сына

14-летний Илья появится в сериале «Гелий-3»

Нонна Гришаева опубликовала в инстаграме фото своего сына со съемочной площадки. Как рассказала актриса, это был его первый съемочный день в сериале «Гелий-3». 

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Как сообщила артистка, 14-летний Илья играет сына главной героини — Ирины Цветковой — в исполнении самой Гришаевой. «Ой, боюсь, понравится!» — подписала она фото.

Напомним, съемки проекта стартовали в марте. События сериала будут разворачиваться на Луне — по сюжету, в 2040 году «Рускосмос» вводит в эксплуатацию станцию «Закат-1», расположенную на спутнике Земли, чтобы защитить планету от опасного астероида. Помимо Гришаевой, в съемках задействованы Татьяна Бабенкова, Кирилл Мелехов, Мария Лисовая, Юрий Грубник, Артем Сучков и другие.

Смотрите фоторепортаж с площадки

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Режиссерское кресло занял Илья Куликов («Полицейский с Рублевки», «Закон каменных джунглей»), производством многосерийной фантастической комедии занимается телеканал СТС и кинокомпания Legio FelIX. Премьера сериала ожидается в 2022 году.

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