Нонна Гришаева показала первый съемочный день сына

Нонна Гришаева опубликовала в инстаграме фото своего сына со съемочной площадки. Как рассказала актриса, это был его первый съемочный день в сериале «Гелий-3».
Как сообщила артистка, 14-летний Илья играет сына главной героини — Ирины Цветковой — в исполнении самой Гришаевой. «Ой, боюсь, понравится!» — подписала она фото.
Напомним, съемки проекта стартовали в марте. События сериала будут разворачиваться на Луне — по сюжету, в 2040 году «Рускосмос» вводит в эксплуатацию станцию «Закат-1», расположенную на спутнике Земли, чтобы защитить планету от опасного астероида. Помимо Гришаевой, в съемках задействованы Татьяна Бабенкова, Кирилл Мелехов, Мария Лисовая, Юрий Грубник, Артем Сучков и другие.
Смотрите фоторепортаж с площадки
Режиссерское кресло занял Илья Куликов («Полицейский с Рублевки», «Закон каменных джунглей»), производством многосерийной фантастической комедии занимается телеканал СТС и кинокомпания Legio FelIX. Премьера сериала ожидается в 2022 году.