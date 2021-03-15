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15 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Нонна Гришаева отправится на Луну: первые фото со съемок сериала

Актриса снимается в новом проекте Ильи Куликова «Гелий-3»
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Режиссер Илья Куликов приступил к съемкам нового сериала «Гелий-3» с Нонной Гришаевой в главной роли. Производством многосерийной фантастической комедии занимается телеканал СТС и кинокомпания Legio FelIX.

По сюжету проекта, в 2040 году «Рускосмос» вводит в эксплуатацию на Луне станцию «Закат-1», чтобы защитить Землю от опасного астероида. Возглавляет станцию чудаковатая Ирина Цветкова (Гришаева), в подчинении у которой оказываются недалекий майор Слава (Кирилл Мелехов), пилот-хамка София (Мария Лисовая) и бестолковые инженеры Юрич (Юрий Грубник) и Рома (Артем Сучков). Уклад на станции меняет астрофизик Венера Мышкина (Татьяна Бабенкова), узнавшая, что на самом деле команда не защищает родную планету, а незаконно добывает гелий-3.

Как призналась Гришаева, поработать с Ильей Куликовым — ее «давняя мечта». Также актриса отметила сходство со своей героиней:

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У нас на самом деле много общего: я руковожу театром, она — лунной станцией. Единственная разница: у меня нет звания полковника.
Нонна Гришаева

Отметим, что режиссерское кресло Куликов, выступающий также в качестве сценариста и продюсера, делит с постановщицей детективного сериала «Агентство О.К.О.» Анной Мирохиной. 

Декорации станции «Закат-1» были созданы за три месяца в павильоне площадью 3000 кв. м. Художники с нуля придумали, как будет выглядеть космический корабль, луноход, оружие, средства связи и другая техника 2040 года, а также форма и одежда героев.

Выход сериала «Гелий-3» на экраны запланирован на 2022 год.

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