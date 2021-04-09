Вдова Караченцова призналась, что живет на деньги от аренды

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Актриса Людмила Поргина в передаче «Хватит слухов!» на телеканале ТВЦ призналась, что живет на деньги от аренды недвижимости.

Вдова актера Николая Караченцова утверждает, что иначе на жизнь ей бы не хватало. «А так бы давно умерла от голода», — говорит актриса. Пенсия заслуженной артистки составляет около 53 тыс. руб.

Ранее вдова Николая Караченцова одобрила идею художника Никаса Сафронова назначить ей пенсию размером в 150 тыс. руб., которой бы ей хватило на достойное существование.

Людмила Поргина — заслуженная артистка России. До завершения в 2010 году актерской карьеры играла в театре «Ленком». Не снимается в кино с 2006 года.