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9 апреля 2021, Газета.Ruновость

Вдова Караченцова призналась, что живет на деньги от аренды

Людмила Поргина рассказала, что ей не хватает на жизнь пенсии
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Актриса Людмила Поргина в передаче «Хватит слухов!» на телеканале ТВЦ призналась, что живет на деньги от аренды недвижимости.

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Вдова актера Николая Караченцова утверждает, что иначе на жизнь ей бы не хватало. «А так бы давно умерла от голода», — говорит актриса. Пенсия заслуженной артистки составляет около 53 тыс. руб. 

Ранее вдова Николая Караченцова одобрила идею художника Никаса Сафронова назначить ей пенсию размером в 150 тыс. руб., которой бы ей хватило на достойное существование.

Людмила Поргина — заслуженная артистка России. До завершения в 2010 году актерской карьеры играла в театре «Ленком». Не снимается в кино с 2006 года.

От актерской карьеры Людмила Поргина отказалась, чтобы в течение 13 лет ухаживать за больным мужем, который сперва восстанавливался после автокатастрофы, а после боролся с онкологическим заболеванием.

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