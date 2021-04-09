Алла Пугачева записала песню для фильма Данилы Козловского

Фильм Данилы Козловского об аварии на Чернобыльской АЭС готовится к выходу в широкий прокат. В преддверии премьеры создатели представили клип на песню Аллы Пугачевой «Мы в этой жизни только гости», записанную специально для картины «Чернобыль».

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Певица увидела фильм одной из первых, и он вдохновил ее на новое исполнение композиции авторства Татьяны Снежиной. Новую аранжировку для песни написал композитор фильма Олег Карпачев.

Как признается Данила Козловский, сотрудничество со звездой эстрады произвело на него неизгладимое впечатление:

Алла Пугачева — это эпоха. Имя, которое знает абсолютно каждый в нашей стране. Великая певица и человек. Для меня стали колоссальным событием встреча — пусть и небольшая, но важнейшая для меня — и общая работа с Аллой Борисовной. Специально для нашего фильма Алла Борисовна совершенно гениально переосмыслила свою песню. Данила Козловский

Фильм «Чернобыль» рассказывает об одном из эпизодов ликвидации трагической аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Алексей — пожарный, который вместе с инженером Валерой и военным водолазом Борисом отправляется на смертельно опасную миссию, когда времени на разработку четкого плана почти нет. Героям предстоит спуститься в самое пекло и, рискуя своими жизнями, предотвратить глобальную катастрофу.

Чернобыль 2021 / Россия 16+ драма триллер исторический Хочу посмотреть