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7 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Подкаминская, Панкратов-Черный и другие на съемках «ИП Пироговой»

Выход новых эпизодов популярного сериала запланирован на конец апреля
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

В апреле зрители увидят новые серии полюбившегося сериала «ИП Пирогова» с Еленой Подкаминской в главной роли. Вместе с актрисой в продолжении комедийного шоу снялись Данила ДунаевДмитрий ЛысенковКсения Теплова, Алексей АграновичАлександр Панкратов-Черный и другие.

Съемки четвертого сезона проходили в Москве и Санкт-Петербурге, и, по словам Подкаминской, она была рада воссоединиться с коллегами по «сладкому» проекту.

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По моему ощущению, актерский ансамбль семьи сложился удивительным образом и для зрителей стал родным. И это я считаю главным достижением нашей работы.
Елена Подкаминская

Говоря о приключениях своей героини в новых сериях, она отмечает, что зрителей ждет масса неожиданных поворотов: «Почитатели сериала даже не представляют, куда заведет мою героиню любовная линия. И, тем более, к кому приведет впоследствии». 

В новом сезоне Вера оставит свою кондитерскую на попечение семьи и отправится в Санкт-Петербург. Вместе с владельцем местной сети «Бальзак Гурмэ» Денисом Алексеевичем (Агранович) она откроет новое кафе. Несмотря на то, что дела идут в гору, героиня начинает скучать по дому и своему маленькому бизнесу.

Не стоит на месте жизнь и других героев сериала: Валя (Лысенков) и Саша (Теплова) готовятся к свадьбе и познают радость быть родителями, в то время как Даня (Наиль Абдрахманов) намерен сражаться за отцовство, а дед (Панкратов-Черный) не перестает удивлять домочадцев.

Премьера четвертого сезона сериала «ИП Пирогова» состоится 30 апреля — в этот день на видеосервисе START появятся первые два эпизода.

7.2
ИП Пирогова
2019/Россия16+мелодрамакомедия
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Елена Подкаминская
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