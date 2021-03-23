Кяро снимается в новом фильме Оганесяна: первые фото

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Режиссер сериалов «Пассажиры» и «Игра на выживание» Карен Оганесян приступил к работе над психологической драмой «Прямой эфир» с Кириллом Кяро и Павлом Чернышевым в главных ролях. Съемки картины будут проходить весной в Москве и Осетии.

По сюжету новой ленты, популярный блогер (Чернышев) отправляется в Кавказские горы на съемки тест-драйва. Когда сотрудник автокомпании (Кяро) случайно наступает на боевую мину, Егор решает рассказать об инциденте в соцсетях и привлечь таким образом внимание подписчиков. Теперь один из них борется за свою жизнь, а второй — за миллионные просмотры.

Кирилл Кяро, который ранее уже снимался у Оганесяна в сериале «Пассажиры», рассказал:

Передо мной стоит интересная, но, на первый взгляд, неподъемная задача: сыграть незаметного человека, находящегося в критической, экстремальной ситуации, находящегося в ней довольно долго. Кирилл Кяро

Для актера Московского театра Олега Табакова Павла Чернышева роль беспринципного блогера станет дебютом в полнометражном кино. Артист отметил, что герой — его полная противоположность:

Мой герой наглый, безбашенный, распущенный, невоспитанный, чего нельзя сказать обо мне. Однако играть роль на сопротивление всегда круто! Он живет только своими подписчиками, деньгами и машинами, больше у него ничего нет, и он ничем не интересуется.

По словам Оганесяна, он долго искал актера на роль блогера, так как хотел найти человека «с бешеной энергией, чтобы глаза горели, чтобы был какой-то азарт к жизни и к тому, что он делает». В итоге выбор пал на Чернышева, которого режиссер охарактеризовал так: «Я думаю, у этого парня много потенциала. „Прямой эфир“ — его дебют в полнометражном фильме, и я надеюсь, что мы открываем новую звезду».