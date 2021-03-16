Бурунов, Тарасова, Серебряков с дочерью на премьере фильма

В Москве прошла премьера триллера Ильи Найшуллера « Никто » с Бобом Оденкерком в главной роли. Ленту российским зрителям представили сам режиссер, а также снявшиеся в фильме актеры — Алексей Серебряков и Александр Паль .

Главный герой фильма — обычный человек, не имеющий никакого веса в обществе, попадает под прицел наркобарона после того, как спас женщину от нападения бандитов: один из нападавших в результате потасовки попадает в больницу, а герой узнает, что это был брат крупного гангстера, и теперь его ждет месть.