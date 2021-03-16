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16 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Бурунов, Тарасова, Серебряков с дочерью на премьере фильма

Звезды посетили показ триллера Ильи Найшуллера «Никто» с голливудским актером Бобом Оденкерком в главной роли
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В Москве прошла премьера триллера Ильи Найшуллера «Никто» с Бобом Оденкерком в главной роли. Ленту российским зрителям представили сам режиссер, а также снявшиеся в фильме актеры — Алексей Серебряков и Александр Паль.

Гостями показа стали Светлана Бондарчук, Аглая Тарасова, Светлана Устинова, Сергей Бурунов, Дарья Чаруша, Александр Кузнецов, рэпер Pharaoh (Глеб Голубин), шоумен и многие другие знаменитости.

Никто
2021/США18+триллербоевиккриминал

Главный герой фильма — обычный человек, не имеющий никакого веса в обществе, попадает под прицел наркобарона после того, как спас женщину от нападения бандитов: один из нападавших в результате потасовки попадает в больницу, а герой узнает, что это был брат крупного гангстера, и теперь его ждет месть.

Над картиной работала в основном американская команда — ее производство проходило в США. Помимо Оденкерка, Серебрякова и Паля, в фильме также снялись Конни Нильсен и Кристофер Ллойд. В российский прокат триллер «Никто» выйдет 18 марта.

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