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12 марта 2021, Lenta.Ruновость

В популярной российской передаче появится новый ведущий

Постоянные ведущие «Квартирного вопроса» Оксана Козырева и Татьяна Грамон также останутся в программе
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В популярной российской программе «Квартирный вопрос» на канале НТВ появится новый ведущий. Как сообщает «Телепрограмма», им станет Илья Западенец, работавший редактором на федеральных каналах. Первый выпуск с его участием выйдет 13 марта.

В дебютном эфире Западенец вместе с дизайнерами будет следить за работой над ремонтом в гостиной. Согласно проекту, внутри нее будет создана спальня в форме куба.

По словам нового ведущего, он привнесет что-то от себя в передачу, но в целом традиции «Квартирного вопроса» останутся нетронутыми:

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Западенец пояснил, что в выпусках будет стараться вычислить у участников их самые тайные желания, а у дизайнеров — самые полезные лайфхаки. Постоянные ведущие программы о ремонте, Оксана Козырева и Татьяна Грамон, остаются в программе — выпуски с их участием также продолжат выходить в эфир.

Шоу о ремонте «Квартирный вопрос» выходит на экраны с 2001 года, первой ведущей была Наталья Мальцева. Команда передачи приезжает в обычные квартиры, где затем профессиональные дизайнеры и декораторы делают ремонт. Зрители наблюдают за всеми этапами работы, хозяева же приезжают в квартиру только чтобы увидеть конечный результат. Их эмоциональная реакция является кульминацией всей программы.

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