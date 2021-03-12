В популярной российской передаче появится новый ведущий

В популярной российской программе «Квартирный вопрос» на канале НТВ появится новый ведущий. Как сообщает «Телепрограмма», им станет Илья Западенец, работавший редактором на федеральных каналах. Первый выпуск с его участием выйдет 13 марта.
В дебютном эфире Западенец вместе с дизайнерами будет следить за работой над ремонтом в гостиной. Согласно проекту, внутри нее будет создана спальня в форме куба.
По словам нового ведущего, он привнесет что-то от себя в передачу, но в целом традиции «Квартирного вопроса» останутся нетронутыми:
Главное останется неизменным: мы продолжим радовать героев новыми интерьерами, а зрителей — реакциями!
Западенец пояснил, что в выпусках будет стараться вычислить у участников их самые тайные желания, а у дизайнеров — самые полезные лайфхаки. Постоянные ведущие программы о ремонте, Оксана Козырева и Татьяна Грамон, остаются в программе — выпуски с их участием также продолжат выходить в эфир.
Шоу о ремонте «Квартирный вопрос» выходит на экраны с 2001 года, первой ведущей была Наталья Мальцева. Команда передачи приезжает в обычные квартиры, где затем профессиональные дизайнеры и декораторы делают ремонт. Зрители наблюдают за всеми этапами работы, хозяева же приезжают в квартиру только чтобы увидеть конечный результат. Их эмоциональная реакция является кульминацией всей программы.