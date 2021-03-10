Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
10 марта 2021, Lenta.Ruновость

Скунса из «Космического джема» убрали из фильма, сочтя абьюзером

Мультяшный герой Пепе ле Пью не появится в сиквеле картины
Скунс Пепе ле Пью

Мультяшного скунса Пепе ле Пью убрали из готовящегося сиквела фильма «Космический джем». Об этом сообщает Deadline.

Персонажа, который появлялся в первой части картины и в шоу компании Warner Bros. «Луни Тюнз», признали насильником. Обозреватель New York Times Чарльз Блоу заявил, что герой внес свой вклад в культуру изнасилований, так как в предыдущих проектах он слишком настойчиво добивался внимания кошки Пенелопы.

В сиквеле «Космического джема» Пепе ле Пью должен был предстать в образе бармена, который пристает к женщине и пытается поцеловать ее руку. В ответ она выливает на скунса свой напиток и дает ему пощечину. В этой же сцене персонаж признается, что кошка Пенелопа добилась запретительного приказа для него.

Премьера «Космического джема» состоялась в 1996 году. Главную роль в фильме, рассказывающем о противостоянии героев Луни Тюнз с инопланетными захватчиками, исполнил Майкл Джордан.

Лента «Космический джем: Новое поколение» с баскетболистом Леброном Джеймсом в главной роли выйдет на российские экраны 15 июля 2021 года.

Космический джем: Новое поколение
2021/СШАкомедиямультфильмыприключениясемейныйфантастикафэнтезиспорт
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Космический джем: Новое поколение
1 р.
Космический джем
Ирина Алферова высказалась о движении #MeToo
Хаматова высказалась о конфликте с Волчек
Певцов призвал оградить россиян от «малаховских» телепередач
Голос Инстасамки уберут из мультфильма «100% волк»
Меньшова рассказала, почему ушла из шоу «Сегодня вечером»
Уволенную актрису «Мандалорца» потребовали вернуть в сериал
76-летняя артистка обвинила актера «Звездных войн» в нападении
Обвиненный в каннибализме Хаммер покинул фильм с Лопез
СМИ: Netflix избавился от фильмов с Деппом и возмутил соцсети
Джордж Клуни поддержал обругавшего съемочную группу Тома Круза
Ефремов заявил, что вряд ли сможет вернуться в кино после ДТП
В Голливуде рассказали, почему с Деппом больше не хотят работать
Фильм с Йовович сняли с проката в Китае из-за шутки про колени
Петросян жалеет, что его дуэт со Степаненко распался
Чиповская высказалась об откровенных съемках Асмус в «Тексте»
Сергея Сафронова уволили из «Битвы экстрасенсов»
Михаил Боярский призвал артистов не просить денег у государства
Ефремов близок к примирению с потерпевшими по делу о ДТП
Режиссер «Один дома» раскритиковал запуск ремейка фильма
Авербух вступился за доведенную до слез на ледовом шоу Тодоренко
Валерий Меладзе объяснил призыв бойкотировать новогодние съемки
«Первый канал» будет судиться с Садальским из-за «Голоса»
Баста прокомментировал скандал вокруг его подопечной в «Голосе»
Лоза подаст в суд на «Первый канал» и участницу «Голоса»
Крид посмеялся над ставшим новым «Холостяком» Тимати
Пенелопу Крус атаковали армяне и азербайджанцы за фото с флагом
Победительница «Голоса 60+» высказалась о «спорных» итогах шоу
Асмус снова раскритиковали за откровенные сцены в новом фильме
Организаторов отбора на «Детское Евровидение» обвинили в обмане
Ривз, Петренко и еще 18 звезд, у которых были проблемы с законом
Козловского вызвали в суд из-за травмы зрительницы от его флейты
Кристина Асмус пошутила об очередном раздевании на камеру
Собчак, Шнуров, Пригожин: реакция звезд на приговор Ефремову
Ефремов считает, что будет сидеть в тюрьме восемь лет
Файзиев объяснил, почему не вырезал кадры с Ефремовым из фильма
СМИ: Максим Матвеев уходит из театра Олега Табакова
У Евы Грин потребовали более 130 млн долларов за срыв съемок
Адвокат Ефремова попросит о видеотрансляции процесса над актером
Ефремов в суде отказался признавать себя актером
Звезде «Великолепного века» грозит более 13 лет тюрьмы
Адвокат семьи Захарова высказался о гонорарах за участие в шоу
Адвокат заявил о наличии доказательств невиновности Ефремова
Стало известно, чем занимается Ефремов под домашним арестом
Рома Зверь, Варнава и другие звезды поддержали Серебренникова
Сериал «Клиника» лишился трех эпизодов из-за расистского юмора
Асмус попросила не считать «Текст» причиной развода с Харламовым
СМИ: Михаила Ефремова могут вырезать из сериала про вампиров
Домогаров не хочет выходить к зрителям после травли Ефремова
Никита Ефремов впервые публично высказался о ДТП с отцом
Тарантино раскритиковали за слово «ниггер» в его фильмах
Новые трейлеры
Люпен
Трейлер (фр. с рус. суб.)
Кунг-Фу
Трейлер (англ.)
Сокол и Зимний солдат
Тизер (англ.)
Поколение Вояджер
Дублированный тизер
Поколение Вояджер
Трейлер (англ.)
Майор Гром: Чумной Доктор
Трейлер №2
Обратная сторона Земли
Трейлер (англ.)
Рассказ служанки
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
Про воспитание детей и наши страхи 267
Уехать за мужем 223
Новый закон об просветительской деятельности 170
Помогите понять дочь 167
Леди
Новое платье Ксении Собчак в сети сравнили со шторой Звезда примерила яркий образ
Здоровье
Мочегонные продукты при отеках: что включить в рацион Какие продукты необходимо включить в рацион (или исключить), чтобы снять отечность?
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь