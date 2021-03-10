Скунса из «Космического джема» убрали из фильма, сочтя абьюзером

Скунс Пепе ле Пью

Мультяшного скунса Пепе ле Пью убрали из готовящегося сиквела фильма «Космический джем». Об этом сообщает Deadline.

Персонажа, который появлялся в первой части картины и в шоу компании Warner Bros. «Луни Тюнз», признали насильником. Обозреватель New York Times Чарльз Блоу заявил, что герой внес свой вклад в культуру изнасилований, так как в предыдущих проектах он слишком настойчиво добивался внимания кошки Пенелопы.

В сиквеле «Космического джема» Пепе ле Пью должен был предстать в образе бармена, который пристает к женщине и пытается поцеловать ее руку. В ответ она выливает на скунса свой напиток и дает ему пощечину. В этой же сцене персонаж признается, что кошка Пенелопа добилась запретительного приказа для него.

Премьера «Космического джема» состоялась в 1996 году. Главную роль в фильме, рассказывающем о противостоянии героев Луни Тюнз с инопланетными захватчиками, исполнил Майкл Джордан.