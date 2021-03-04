Эрнст с женой, Галкин, Исакова на премьере сериала с Пересильд

В московском кинотеатре «Пионер» прошла премьера сериала «Угрюм-река», снятого для «Первого канала» и основанного на одноименном романе Вячеслава Шишкова. Многосерийную драму представили ее режиссер Юрий Мороз, продюсер Денис Евстигнеев, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, а также снявшиеся в сериале актеры — Александр Балуев, Софья Эрнст, Александр Горбатов, Юрий Чурсин, Роман Мадянов, Станислав Дужников.
Гостями премьеры стали жена Юрия Мороза, актриса Виктория Исакова, Максим Галкин, Алла Михеева, Ольга Погодина и Екатерина Волкова, Валентин Юдашкин и многие другие. Зрителям показали первые две серии драмы (всего на экраны выйдет 16 эпизодов). Представляя сериал, Константин Эрнст отметил его актуальность. Слова продюсера приводит ТАСС:
Это проект о том, как одно время трансформируется в другое. <…> И многие люди не выдерживают нового времени. Мне кажется, мы сейчас находимся в очень похожем периоде, когда одна эпоха, разрушая все вокруг себя, меняет другую.
Действие сериала разворачивается на рубеже XIX–XX веков. В центре сюжета — три поколения семьи Громовых. Дед главного героя Данила Громов путем разбоя нажил огромное состояние, которое смог преумножить его сын Петр. Благодаря предпринимательской жилке Прохор Громов, унаследовавший от отца семейное дело, добился серьезного успеха. Однако вместе с богатством внуку Данилы Громова досталась и расплата за грехи родственника. В сериале также снялись Юлия Пересильд, Александр Яценко, Дарья Мороз.
Ранее исторический роман Вячеслава Шишкова «Угрюм-река» уже экранизировался. В четырехсерийной драме 1968 года снимались Александр Демьяненко, Людмила Чурсина.
Новый сериал выйдет в эфир «Первого канала» 9 марта.