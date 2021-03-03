Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» пришел в шоу Кудрявцевой

Иллюзионист Сергей Сафронов, уволенный из шоу «Битва экстрасенсов», станет новым героем программы «Секрет на миллион». В разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой гость озвучит серьезный диагноз, который поставили ему врачи.
Сафронов раскроет, какие прогнозы дают медики и помогает ли ему лечение. Зрители также узнают, как братья и супруга артиста отреагировали на новость о его смертельном недуге.
Шоу «Секрет на миллион» выходит на НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с его личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Ранее героями передачи становились Татьяна Навка, Елена Проклова, Маша Малиновская, Марина Зудина и другие российские звезды.
Выпуск с участием Сергея Сафронова выйдет в эфир НТВ 6 марта в 13.00.