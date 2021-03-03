Безрукова, Александрова, дети Киркорова на премьере мультфильма

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера приключенческого мультфильма Disney «Райя и последний дракон» от режиссера «Моаны» Дона Холла и продюсера «Холодного сердца» Питера Дель Вечо. Анимационную ленту представила актриса Марина Александрова, озвучившая главную героиню в русском дубляже.
Гостями показа стали знаменитости, многие из которых пришли на премьеру вместе с детьми. По красной дорожке прошли актеры Ирина Безрукова, Алика Смехова, Риналь Мухаметов, Александра Ревенко, Светлана Иванова, Яна Гладких, Ян Гэ, Елена Валюшкина, Ангелина Стречина и многие другие. Премьеру также посетили дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин.
По сюжету новой анимационной ленты Disney, в сказочном королевстве Кумандра на протяжении долгих лет люди и драконы жили в гармонии. Когда над миром нависла угроза, драконы пожертвовали собой, чтобы спасти человечество. Спустя пятьсот лет зло вернулось — и на борьбу с ним отправляется отважная воительница Райя, которая должна отыскать последнего выжившего дракона, чтобы восстановить мир.
Мультфильм «Райя и последний дракон» выйдет в российский прокат 4 марта.