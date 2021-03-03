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3 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Безрукова, Александрова, дети Киркорова на премьере мультфильма

В Москве прошел показ анимационной ленты «Райя и последний дракон»
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера приключенческого мультфильма Disney «Райя и последний дракон» от режиссера «Моаны» Дона Холла и продюсера «Холодного сердца» Питера Дель Вечо. Анимационную ленту представила актриса Марина Александрова, озвучившая главную героиню в русском дубляже.

Гостями показа стали знаменитости, многие из которых пришли на премьеру вместе с детьми. По красной дорожке прошли актеры Ирина Безрукова, Алика Смехова, Риналь Мухаметов, Александра Ревенко, Светлана Иванова, Яна Гладких, Ян Гэ, Елена Валюшкина, Ангелина Стречина и многие другие. Премьеру также посетили дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин.

Райя и последний дракон
2021/США6+боевикмультфильмыприключениясемейныйфэнтези
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По сюжету новой анимационной ленты Disney, в сказочном королевстве Кумандра на протяжении долгих лет люди и драконы жили в гармонии. Когда над миром нависла угроза, драконы пожертвовали собой, чтобы спасти человечество. Спустя пятьсот лет зло вернулось — и на борьбу с ним отправляется отважная воительница Райя, которая должна отыскать последнего выжившего дракона, чтобы восстановить мир.

Мультфильм «Райя и последний дракон» выйдет в российский прокат 4 марта.

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