Безрукова, Александрова, дети Киркорова на премьере мультфильма

По сюжету новой анимационной ленты Disney, в сказочном королевстве Кумандра на протяжении долгих лет люди и драконы жили в гармонии. Когда над миром нависла угроза, драконы пожертвовали собой, чтобы спасти человечество. Спустя пятьсот лет зло вернулось — и на борьбу с ним отправляется отважная воительница Райя, которая должна отыскать последнего выжившего дракона, чтобы восстановить мир.