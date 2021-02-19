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19 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Пегова, Александрова, Шведов озвучили героев мультфильма Disney

Актеры поработали над озвучанием анимационной ленты «Райя и последний дракон»
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фотографий
11
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Российские актеры Ирина Пегова, Марина Александрова и Денис Шведов приняли участие в записи дубляжа нового мультфильма Disney «Райя и последний дракон» от режиссера «Моаны» Дона Холла и продюсера «Холодного сердца» Питера Дель Вечо.

По сюжету приключенческой анимационной ленты, в сказочном королевстве Кумандра на протяжении долгих лет люди и драконы жили в гармонии. Когда над миром нависла угроза, драконы пожертвовали собой, чтобы спасти человечество. Спустя пятьсот лет зло вернулось — и на борьбу с ним отправляется отважная воительница Райя, которая должна отыскать последнего выжившего дракона, чтобы восстановить мир.

Райя и последний дракон
2021/США6+боевикмультфильмыприключениясемейныйфэнтези

По словам озвучившей главную героиню Марины Александровой, «Райя и последний дракон» — мультфильм не только о спасении мира, но и «об обретении друзей, о семейных ценностях и о доверии». Отца героини Александровой озвучил Денис Шведов, а того самого последнего дракона Сису, на поиски которой отправилась в мультфильме Райя, — Ирина Пегова. Актриса подчеркнула:

Я озвучиваю дракона по имени Сису, невероятная очаровашка. Она бесшабашная, быстро разговаривающая, очень темпераментная, наивная и эмоциональная.
Ирина Пегова

Мультфильм «Райя и последний дракон» выйдет в российский прокат 4 марта.

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