20-летняя дочь Траволты получила главную роль в новом фильме

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Элла Блю Траволта снимется в фильме «Затеряйся», который станет современной адаптацией сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Об этом сообщает Deadline.

По информации издания, дочь Джона Траволты утверждена на главную роль. По сюжету, ее героиня Алиса (Алисия) отправляется в путешествие по Европе, чтобы исполнить последнее желание своей матери. Неожиданная встреча приводит к головокружительному приключению в Будапеште, где героиня знакомится с необычными людьми, напоминающими персонажей сказки английского писателя.

Режиссером и сценаристом фильма выступает Даниэла Амавия («Дети дюны»), съемки планируется начать летом 2021 года в столице Венгрии.