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3 марта 2021, Кино Mail.ruновость

20-летняя дочь Траволты получила главную роль в новом фильме

Действие ленты развернется в Будапеште
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Элла Блю Траволта снимется в фильме «Затеряйся», который станет современной адаптацией сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Об этом сообщает Deadline.

По информации издания, дочь Джона Траволты утверждена на главную роль. По сюжету, ее героиня Алиса (Алисия) отправляется в путешествие по Европе, чтобы исполнить последнее желание своей матери. Неожиданная встреча приводит к головокружительному приключению в Будапеште, где героиня знакомится с необычными людьми, напоминающими персонажей сказки английского писателя.

Режиссером и сценаристом фильма выступает Даниэла Амавия («Дети дюны»), съемки планируется начать летом 2021 года в столице Венгрии.

Элла Блю Траволта ранее появлялась в фильмах «Кодекс Готти», «Так себе каникулы», сериале «Чарльз в ответе». Дата выхода новой ленты с участием актрисы пока не раскрывается.

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