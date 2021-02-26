Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
26 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Звезда «Ворониных» рассказала о заработках актеров

Екатерина Волкова озвучила суммы, которые получают артисты в театре и на съемках
Екатерина Волкова

Российская актриса Екатерина Волкова рассказала о заработках коллег. Пост на эту тему звезда сериала «Воронины» опубликовала в инстаграме. Она написала:

Если актер служит в труппе государственного театра, у него зарплата 25-30 тысяч [рублей] и выше (но не сильно).
Екатерина Волкова

Актриса отметила, что это небольшая сумма с учетом того, что такая занятость не позволяет подрабатывать где-либо еще. При этом, по ее словам, такие сотрудники «защищены от пандемий» и, несмотря на коронавирус, получали летом зарплату. Волкова добавила:

Если актер участвует в антрепризе, у него нет зарплаты. Он зарабатывает за выход. За один спектакль неузнаваемый актер получит 5–12 тысяч, а его узнаваемый коллега — 25–50 тысяч.

Актриса уточнила, что гонорар театральной звезды выше, но его не сравнить с заработками популярных исполнителей, которые получают за один концерт полмиллиона-миллион рублей.

Новость
Раскрыты зарплаты ведущих и участников «Дома 2»

Говоря о кинобизнесе, Волкова рассказала, что тут работа актеров оплачивается по сменам, которые в среднем длятся 12-14 часов. Начинающие артисты, по ее словам, получают не более семи тысяч рублей, в то же время те, у кого за плечами есть пара ролей второго плана, могут претендовать на 15–25 тысяч. Медийным актерам платят от 50 до 100 тысяч, а гонорар звезд доходит до 250 тысяч за смену.

Самым нелюбимым видом заработка для «актеров с амбициями», по словам Волковой, является реклама. Но, как отметила артистка, оплачивается такая работа очень хорошо.

Екатерина Волкова — российская актриса театра и кино. Появлялась в сериалах «Люба, дети и завод» и «Кто в доме хозяин?». Известность актрисе принесла главная роль в ситкоме «Воронины», в котором она играет с 2009 года. Также актриса снималась в фильме «Короткие волны» и сериале «Любовь лечит».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Воронины
Екатерина Волкова
Дом из «Молчания ягнят» продали неизвестному покупателю
Ходченкова с Петровым и другие звезды на премьере «На острие»
Шпица и Волкова представили фильм, в котором снялись вместе
Звезда «Ворониных» поздравила экранную дочку с 17-летием
Волкова, Шведов, Дитковските снялись в новом медицинском сериале
Екатерина Волкова, Рина Гришина и другие на премьере в Москве
СМИ сообщили, кто станет самой высокооплачиваемой звездой Marvel
Названа самая высокооплачиваемая актриса мира
Екатерину Волкову «состарили» для новой роли
Продюсер рассказал о будущем «Ворониных» после смерти Клюева
«Мы осиротели»: коллеги скорбят об уходе Бориса Клюева
Бледанс, Безрукова, дочери Меладзе на премьере в Москве
Назван актер с самыми высокими доходами
Названа самая богатая российская звезда
Волкова пришла с дочкой на съемки нового шоу Шепелева
От Андреасянов потребовали 50 млн руб. за провалившийся фильм
Серебренников не будет обжаловать приговор из-за депрессии
Рома Зверь, Варнава и другие звезды поддержали Серебренникова
«Уральские пельмени» отсудили у бывшего директора 2 млн рублей
Ефремов обвинил коронавирус в превращении артистов в дармоедов
Повзрослевшая Маша из «Ворониных» рассказала о съемках и образе
Волкова рассказала, как ее дочь получила роль в сериале
Дочь Волковой и сын Лазарева снялись с родителями в сериале
Водонаева, Бледанс, Безрукова на премьере с Биковичем
Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2»
Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
«Холоп» обогнал «Т-34» по кассовым сборам в России
Ходченкова, Асмус, внук Миронова на премьере «Холопа» в Москве
Семья поддержала Пугачеву на премьере киноверсии ее концерта
Водонаева, Волкова, Галустян посетили премьеру новой «Кухни»
Создатели «Льда 2» просят у Фонда кино 75 млн руб. на досъемку
Хотиненко отреагировал на «доску позора» кинематографистов
Волкова и Куценко в продолжении «Скорой помощи»: фото со съемок
Екатерина Волкова показала, как делает с дочкой уроки на съемках
Волкова и Дятлов на съемках в Крыму: первые фото с площадки
Волкова, Дронов и шашлыки: как снимают новые серии «Ворониных»
Названа самая высокооплачиваемая актриса мира
Назван самый высокооплачиваемый актер в мире
Звезде «Ворониных» вызвали скорую на съемочную площадку
Ходченкова, Акиньшина, Шпица: звезды на кинофестивале «Короче»
Екатерина Волкова сообщила о закрытии «Ворониных»
75-летний актер «Ворониных» рассказал о борьбе с раком
Звезда «Ворониных» показала фото со съемок шоу «Форт Боярд»
Шнуров стал ведущим новой версии шоу «Форт Боярд»
Российский миллиардер устроит себе на день рождения «Форт Боярд»
Екатерина Волкова играет незрячую в новом криминальном сериале
Волкова, Безрукова, Навка: звезды на закрытии ММКФ 2019
Ходченкова снялась с Филиппом Янковским в «Секте»: первые кадры
Звезда «Ворониных» рассказала о пробах 8-летней дочери в «Лед 2»
Новые трейлеры
Армия мертвецов
Трейлер (рус.суб.)
Лука
Дублированный тизер-трейлер
Вампиры средней полосы
Трейлер
Любовь и монстры
Трейлер
Ая и ведьма
Дублированный трейлер
Чикатило
Трейлер
По наклонной
Дублированный трейлер
Палмер
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Советские концепты, которые вас удивят Автомобильным инженерам и дизайнерам в нашей стране всегда было чем ответить на футуристичные зарубежные концепт-кары. Авто Mail.ru вспоминает самые необычные и интересные прототипы времен «холодной войны» и развала СССР
Дети
Отар Кушанашвили в девятый раз стал отцом Семья журналиста стала еще больше
Hi-Tech
Сколько стоит постройка ракеты «нового поколения». Мы узнали Ее сборка в Самаре уже почти завершена
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь