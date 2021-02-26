Звезда «Ворониных» рассказала о заработках актеров

Екатерина Волкова

Российская актриса Екатерина Волкова рассказала о заработках коллег. Пост на эту тему звезда сериала «Воронины» опубликовала в инстаграме. Она написала:

Если актер служит в труппе государственного театра, у него зарплата 25-30 тысяч [рублей] и выше (но не сильно). Екатерина Волкова

Актриса отметила, что это небольшая сумма с учетом того, что такая занятость не позволяет подрабатывать где-либо еще. При этом, по ее словам, такие сотрудники «защищены от пандемий» и, несмотря на коронавирус, получали летом зарплату. Волкова добавила:

Если актер участвует в антрепризе, у него нет зарплаты. Он зарабатывает за выход. За один спектакль неузнаваемый актер получит 5–12 тысяч, а его узнаваемый коллега — 25–50 тысяч.

Актриса уточнила, что гонорар театральной звезды выше, но его не сравнить с заработками популярных исполнителей, которые получают за один концерт полмиллиона-миллион рублей.

Говоря о кинобизнесе, Волкова рассказала, что тут работа актеров оплачивается по сменам, которые в среднем длятся 12-14 часов. Начинающие артисты, по ее словам, получают не более семи тысяч рублей, в то же время те, у кого за плечами есть пара ролей второго плана, могут претендовать на 15–25 тысяч. Медийным актерам платят от 50 до 100 тысяч, а гонорар звезд доходит до 250 тысяч за смену.

Самым нелюбимым видом заработка для «актеров с амбициями», по словам Волковой, является реклама. Но, как отметила артистка, оплачивается такая работа очень хорошо.