Кейт Уинслет рассказала о травле за лишний вес в «Титанике»

Британскую актрису Кейт Уинслет травили из-за веса после выхода фильма « Титаник ». Об этом звезда рассказала в интервью The Guardian. Уинслет вспомнила, что СМИ регулярно печатали статьи о ее фигуре и диетах, на которых артистка якобы сидит:

Это подорвало мою уверенность в себе. Я не хотела ехать в Голливуд, потому что думала: «Боже, если мне говорят такое в Англии, то что будет, когда я приеду туда?» Кроме того, это оказывало влияние на мои представления о красоте.

По словам звезды, то, как ее обсуждали журналисты, «было жестоко»: «Это было ужасно неприятно читать». Уинслет, кроме того, добавила, что в свое время школьный учитель драмы предрекал ей роли толстушек и говорил, что девушке стоит довольствоваться лишь таким амплуа, а актриса Джоан Риверз шутила, что персонаж Леонардо ДиКаприо в «Титанике» смог бы выжить, если бы Кейт занимала чуть меньше места на двери.