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25 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Кейт Уинслет рассказала о травле за лишний вес в «Титанике»

Актриса вспомнила жестокие публикации в СМИ после выхода кинохита на экраны
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Британскую актрису Кейт Уинслет травили из-за веса после выхода фильма «Титаник». Об этом звезда рассказала в интервью The Guardian. Уинслет вспомнила, что СМИ регулярно печатали статьи о ее фигуре и диетах, на которых артистка якобы сидит:

Это подорвало мою уверенность в себе. Я не хотела ехать в Голливуд, потому что думала: «Боже, если мне говорят такое в Англии, то что будет, когда я приеду туда?» Кроме того, это оказывало влияние на мои представления о красоте.
Кейт Уинслет

По словам звезды, то, как ее обсуждали журналисты, «было жестоко»: «Это было ужасно неприятно читать». Уинслет, кроме того, добавила, что в свое время школьный учитель драмы предрекал ей роли толстушек и говорил, что девушке стоит довольствоваться лишь таким амплуа, а актриса Джоан Риверз шутила, что персонаж Леонардо ДиКаприо в «Титанике» смог бы выжить, если бы Кейт занимала чуть меньше места на двери.

8.2
Титаник
1997/США12+драмамелодрама
Моя оценка

«Титаник» вышел в 1997 году. Действие драмы происходит в 1912 году. Фильм рассказывает историю любви знатной девушки и бедного художника, которая разворачивается на лайнере «Титаник». Тем временем гигантский корабль совершает свой первый и последний рейс через Атлантический океан. Лента получила 11 «Оскаров» и стала культовой. Режиссером выступал Джеймс Кэмерон, возлюбленного героини Уинслет сыграл Леонардо ДиКаприо.

Кейт Уинслет также снималась в фильмах «Разум и чувства», «Жизнь Дэвида Гейла», «Вечное сияние чистого разума», «Отпуск по обмену», «Дивергент», «Заражение».

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