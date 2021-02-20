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20 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Пегова и Епифанцев снова снимаются вместе

Актеры вернулись к своим ролям в популярном сериале «России 1»
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фотографии
32
фотографии
32
фотографии

На канале «Россия 1» готовится к премьере третий сезон сериала «Акушерка». К своим ролям вернулись Ирина Пегова, Александр Макогон, Владимир Епифанцев. К касту также присоединился Ярослав Бойко. Режиссером остался Станислав Либин («Дорогая Маша Березина»).

В новом сезоне врач-акушер Татьяна Скворцова (Ирина Пегова) снова будет разрываться между работой и личной жизнью, принимать судьбоносные решения и отчаянно искать счастье. Пегова отметила, что в современном мире женщины, имеющие власть и авторитет, состоявшиеся в карьере, «часто несчастны в личной жизни». Актриса добавила, говоря о сериале:

Мы снимали в настоящих в больницах, с профессиональными врачами, которые нам помогали, учили, как правильно резать, зашивать. Если при мне кто-то будет рожать, то я сто процентов смогу помочь!
Ирина Пегова

«Акушерка», напомним, стартовала в 2017 году. В центре сюжета — врач-акушер Татьяна Скворцова, беззаветно влюбленная в свою работу. Как у главврача роддома, у Татьяны ненормированный рабочий день, нет выходных и отпусков. Это, конечно же, не нравится семье Татьяны.

Премьера третьего сезона состоится 1 марта в 21.20.

6.5
Акушерка
2017/Россия12+мелодрама
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