Пегова и Епифанцев снова снимаются вместе

В новом сезоне врач-акушер Татьяна Скворцова (Ирина Пегова) снова будет разрываться между работой и личной жизнью, принимать судьбоносные решения и отчаянно искать счастье. Пегова отметила, что в современном мире женщины, имеющие власть и авторитет, состоявшиеся в карьере, «часто несчастны в личной жизни». Актриса добавила, говоря о сериале:

Мы снимали в настоящих в больницах, с профессиональными врачами, которые нам помогали, учили, как правильно резать, зашивать. Если при мне кто-то будет рожать, то я сто процентов смогу помочь!

«Акушерка», напомним, стартовала в 2017 году. В центре сюжета — врач-акушер Татьяна Скворцова, беззаветно влюбленная в свою работу. Как у главврача роддома, у Татьяны ненормированный рабочий день, нет выходных и отпусков. Это, конечно же, не нравится семье Татьяны.