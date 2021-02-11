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11 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Бледанс, Судзиловская, Хрусталев с женой на премьере фильма

Звезды российского кино и телевидения первыми оценили триллер «Аферистка»
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

В кинотеатре «Времена года» прошла российская премьера триллера «Аферистка». Первыми фильм оценили Эвелина Бледанс, Мария Голубкина, Олеся Судзиловская, Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук, Дарья Повереннова, Кирилл Зайцев, Ольга Кабо, Алика Смехова, Виктория Дайнеко, Даниил Белых, Наталья Бардо и Марюс Вайсберг, Петр Романов, Светлана Зейналова, Илья Бачурин.

«Аферистка» — криминальный триллер с Розамунд Пайк, Эйсой Гонсалес, Питером Динклэйджем.

5.2
Аферистка
2020/Великобритания18+комедиякриминал
Моя оценка

В центре сюжета — история обаятельной и циничной Марлы Грейсон, которая умело манипулирует людьми и безнаказанно наживается на богатых клиентах, прикрываясь заботой о них. Однако ее новая жертва оказывается не так проста, и аферистка понимает, что на этот раз она может проиграть в собственной опасной игре.

В российский прокат фильм выходит 19 февраля.

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