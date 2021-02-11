Бледанс, Судзиловская, Хрусталев с женой на премьере фильма

В кинотеатре «Времена года» прошла российская премьера триллера «Аферистка». Первыми фильм оценили Эвелина Бледанс, Мария Голубкина, Олеся Судзиловская, Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук, Дарья Повереннова, Кирилл Зайцев, Ольга Кабо, Алика Смехова, Виктория Дайнеко, Даниил Белых, Наталья Бардо и Марюс Вайсберг, Петр Романов, Светлана Зейналова, Илья Бачурин.
«Аферистка» — криминальный триллер с Розамунд Пайк, Эйсой Гонсалес, Питером Динклэйджем.
В центре сюжета — история обаятельной и циничной Марлы Грейсон, которая умело манипулирует людьми и безнаказанно наживается на богатых клиентах, прикрываясь заботой о них. Однако ее новая жертва оказывается не так проста, и аферистка понимает, что на этот раз она может проиграть в собственной опасной игре.
В российский прокат фильм выходит 19 февраля.