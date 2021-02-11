Бледанс, Судзиловская, Хрусталев с женой на премьере фильма

В центре сюжета — история обаятельной и циничной Марлы Грейсон, которая умело манипулирует людьми и безнаказанно наживается на богатых клиентах, прикрываясь заботой о них. Однако ее новая жертва оказывается не так проста, и аферистка понимает, что на этот раз она может проиграть в собственной опасной игре.