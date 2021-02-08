Дженнифер Лоуренс на съемках травмировало мусорное ведро

Американская актриса и звезда франшизы «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс получила травму на съемках комедии «Не смотри вверх». Об этом сообщает The Boston Globe со ссылкой на источники. По данным издания, инцидент произошел на площадке ночью. Во время съемок одной из сцен Лоуренс не успела отойти на безопасное расстояние, и в нее попали осколки мусорного ведра, которое по сценарию вылетело из окна.