Дженнифер Лоуренс на съемках травмировало мусорное ведро

Американская актриса и звезда франшизы «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс получила травму на съемках комедии «Не смотри вверх». Об этом сообщает The Boston Globe со ссылкой на источники. По данным издания, инцидент произошел на площадке ночью. Во время съемок одной из сцен Лоуренс не успела отойти на безопасное расстояние, и в нее попали осколки мусорного ведра, которое по сценарию вылетело из окна.
По данным Boston Herald, вскоре на площадке заметили, как актриса упала на землю. К звезде подбежал ее коллега по площадке Тимоти Шаламе. Тогда на место вызвали врача.
«Не смотри вверх» — грядущая комедия о двух астрономах, которые пытаются предупредить человечество о том, что через полгода планету уничтожит гигантский метеорит. Кроме Лоуренс и Шаламе, в съемках задействованы Леонардо ДиКаприо, Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Мэттью Перри, Ариана Гранде. Режиссером и сценаристом выступает Адам МакКей.
Выход фильма запланирован на 2021 год.