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8 февраля 2021, Lenta.RuновостьСъемки

Дженнифер Лоуренс на съемках травмировало мусорное ведро

Работу над лентой «Не смотри вверх» после инцидента временно приостановили
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Американская актриса и звезда франшизы «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс получила травму на съемках комедии «Не смотри вверх». Об этом сообщает The Boston Globe со ссылкой на источники. По данным издания, инцидент произошел на площадке ночью. Во время съемок одной из сцен Лоуренс не успела отойти на безопасное расстояние, и в нее попали осколки мусорного ведра, которое по сценарию вылетело из окна.

По данным Boston Herald, вскоре на площадке заметили, как актриса упала на землю. К звезде подбежал ее коллега по площадке Тимоти Шаламе. Тогда на место вызвали врача.

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Согласно предварительным данным, Лоуренс повредила глаз или веко. Съемочный процесс приостановили. Позднее появилась информация, что актриса в порядке, и через несколько дней работа возобновится.

«Не смотри вверх» — грядущая комедия о двух астрономах, которые пытаются предупредить человечество о том, что через полгода планету уничтожит гигантский метеорит. Кроме Лоуренс и Шаламе, в съемках задействованы Леонардо ДиКаприо, Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Мэттью Перри, Ариана Гранде. Режиссером и сценаристом выступает Адам МакКей.

Выход фильма запланирован на 2021 год.

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