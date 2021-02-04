Иванова, Валюшкина, Канделаки на премьере комедии Светлакова

Мы хотим, чтобы в наше очень странное, негативное время стало больше тепла и добра. Мы хотим всех обнять и поцеловать. Пускай это слышится какой-то банальностью, но, если у нас хоть чуть-чуть получится, значит, мы не зря прожили это время.