Иванова, Валюшкина, Канделаки на премьере комедии Светлакова

В преддверии Дня всех влюбленных в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась звездная премьера мелодрамы Love. Картину зрителями представили члены съемочной команды, в числе которых сценарист, продюсер и исполнитель одной из ролей Сергей Светлаков, а также актеры Елена Валюшкина, Юрий Стоянов, Тимур Батрутдинов, Ян Цапник, Сабина Ахмедова, Камиль Ларин, Анатолий Белый, Филипп Ершов, Макар Запорожский, Станислав Ярушин.
Выход романтической комедии Игоря Твердохлебова («Мажор») поддержали Елена Борщева, Тина Канделаки, Светлана Иванова, Максим Лагашкин с супругой, рэперы Птаха и T-Killah, певица Миа Бойка и другие. Со сцены Сергей Светлаков обратился к присутствующим:
Мы хотим, чтобы в наше очень странное, негативное время стало больше тепла и добра. Мы хотим всех обнять и поцеловать. Пускай это слышится какой-то банальностью, но, если у нас хоть чуть-чуть получится, значит, мы не зря прожили это время.
События фильма Love развернутся в одноименном отеле в День всех влюбленных. По сюжету, бывшие однокурсники отмечают юбилей выпуска в ресторане гостиницы. Воедино переплетаются истории нескольких совершенно разных героев. В ленте также снялись Мария Миронова, Екатерина Варнава, Ксения Собчак, Ирина Розанова, Алина Алексеева, Евгений Романцов.
На экраны кинотеатров романтическая комедия Love выйдет 11 февраля.