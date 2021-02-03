Долина с внучкой, Барановская с сыном на «Жара Kids Fest»

В Москве прошел молодежный фестиваль «Жара Kids Fest», который собрал в одном зале артистов из России, Казахстана, Белоруссии и США. На сцене выступили 13-летняя дочь Натальи Ионовой (Глюк'Ozа) Лидия (Lidus), 9-летняя внучка Ларисы Долиной Александра, Даня Милохин, Валя Карнавал, участницы реалити-шоу «Пацанки» и другие. Ведущими стали Юлия Барановская и ее 15-летний сын Артем.
Номера участников конкурсной программы оценивало жюри, в состав которого вошли исполнители Глюк'Ozа, Денис Клявер и Слава, блогер Karina Kross, а также светский обозреватель Алена Жигалова (шоу «Алена, блин!»).
Победу на фестивале одержала 11-летняя Камилла Кузденбаева из Казахстана. Юная исполнительница получила возможность представить свою страну на предстоящем фестивале «Жара» в Баку. Глюк'Ozа отметила:
Несмотря на то, что моя дочь Lidus выступала на фестивале «Жара Kids Fest», мы, жюри, голосовали честно и были абсолютно беспристрастны.
Запись трансляции молодежного фестиваля покажут 27 февраля в 18.00 на телеканале «Жара TV».