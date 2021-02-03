Долина с внучкой, Барановская с сыном на «Жара Kids Fest»

В Москве прошел молодежный фестиваль «Жара Kids Fest», который собрал в одном зале артистов из России, Казахстана, Белоруссии и США. На сцене выступили 13-летняя дочь Натальи Ионовой (Глюк'Ozа) Лидия (Lidus), 9-летняя внучка Ларисы Долиной Александра, Даня Милохин, Валя Карнавал, участницы реалити-шоу «Пацанки» и другие. Ведущими стали Юлия Барановская и ее 15-летний сын Артем.