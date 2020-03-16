Крид, Барановская и Лазарев на фестивале «Жара» в Сочи

14 марта фестиваль «Жара» открыл сезон 2020 года. Шоу впервые развернулось на горном курорте «Красная Поляна».
Мероприятие собрало около 3000 гостей. Для них выступили многочисленные артисты, в числе которых Эмин Агаларов, Егор Крид, Мари Краймбрери, Григорий Лепс, Александр Панайотов, Жасмин, Глюк'Ozа, CYGO, Сергей Лазарев и группа «Дискотека Авария». Ведущими концерта стали Юлия Барановская и Константин Тарасюк.
В беседе с журналистами основатель фестиваля Эмин Агаларов рассказал об ошеломительном успехе своего проекта:
Фестиваль «Жара» с каждым годом набирает обороты и покоряет новые страны и города. 2020 год мы открываем здесь, в Сочи, на курорте «Красная Поляна». У нас sold out, и это безумно радует! <...> Я надеюсь, мы повторим успех Сочи в других городах и странах!
Напомним, что фестиваль «Жара» проходит с 2016 года, и география проекта с каждым годом расширяется. В 2019 году фестиваль дебютировал в Дубае, а на 2020 год запланированы концерты в Германии, Турции, Монте-Карло и других странах.