Крид, Барановская и Лазарев на фестивале «Жара» в Сочи

Фестиваль «Жара» с каждым годом набирает обороты и покоряет новые страны и города. 2020 год мы открываем здесь, в Сочи, на курорте «Красная Поляна». У нас sold out, и это безумно радует! <...> Я надеюсь, мы повторим успех Сочи в других городах и странах!