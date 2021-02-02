Стали известны имена новых наставников шоу «Голос. Дети»

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Крид рассказал, что переговоры по поводу его участия в шоу велись несколько лет, но из-за различных обстоятельств оно откладывалось. Исполнитель добавил:

И вот момент настал. Буду рад поделиться своим опытом с участниками, а с кем-то, возможно, продолжу сотрудничество и после. Егор Крид

Лобода, в свою очередь, отметила, что возвращается в проект, чтобы «помочь самым талантливым детям начать свой звездный путь». А Баста признался, что судейство в «Голос. Дети» для него каждый раз является эмоциональным испытанием, несмотря на то, что он уже не новичок. В то же время рэпер рад участию в детском шоу. «Это заряд самой положительной энергетики и настоящая искренность», — пояснил музыкант.

Что касается конкурсантов, то к участию в «слепых прослушиваниях» допущены прошедшие предварительные кастинги претенденты из разных уголков России, а также из-за рубежа — в частности, из Турции, Финляндии, Египта и Беларуси.

Вести новый сезон будут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

Шoу «Гoлoс. Дети» на «Первoм канале» — российская версия междунарoднoгo детского проекта The Voice. Kids, который с успехом идет во многих странах. В России первый сезон детской версии «Голоса» стартовал в 2014 году. В шоу участвуют конкурсанты в возрасте от 7 до 14 лет. Членами жюри в разное время были Полина Гагарина, Валерий Меладзе, Пелагея, Дима Билан, Максим Фадеев, Леонид Агутин и Нюша.