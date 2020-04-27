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27 апреля 2020, ТАССновость

Подопечная Басты победила в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети»

За 10-летнюю участницу отдали голоса 35,7% телезрителей

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. 10-летняя Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне талант-шоу «Голос. Дети» по итогам зрительского СМС-голосования. За участницу, наставником которой был рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко), проголосовали 35,7% телезрителей.

За титул победителя сезона боролись еще двое участников: Софья Туманова из команды Валерия Меладзе и Артем Фокин, которого обучала Полина Гагарина. Подопечная Меладзе впервые за историю проекта выступила в режиме онлайн из специально оборудованной студии.

Победительница получила в качестве награды статуэтку, карту с суммой 1 млн рублей на счету, сертификаты на оборудование для домашней студии звукозаписи и на запись первого сингла. Для награждения на сцену вышел главный продюсер музыкальных и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта, который отметил:

Новость
Участников шоу «Голос. Дети» проверили на коронавирус
У меня первый такой финал. Хочу сказать спасибо родителям наших участников. Спасибо им огромное, потому что все, что вытерпели они в связи с определенными обстоятельствами, не поддается никакому описанию. Низкий поклон.

Аксюта добавил, что начинается кастинг в новые сезоны проектов «Голос» и «Голос. 60+».

Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей. Средства, собранные в ходе зрительского голосования, направят в благотворительный фонд помощи хосписам «Вера».

Шoу «Гoлoс. Дети» на «Первoм канале» — российская версия междунарoднoгo детского проекта The Voice. Kids, который с успехом идет во многих странах. В России первый сезон стартовал в 2014 году. В шестом лидером зрительского голосования стала дочь Алсу Микелла Абрамова, однако в ходе проверки выяснилось, что результаты были нечестными. В итоге победителями были объявлены все финалисты.

Смотрите фоторепортаж: Нагиев, Гагарина, Баста, Меладзе на съемках шоу «Голос. Дети»

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