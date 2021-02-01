Режиссеру пригрозили расправой при провале сериала по видеоигре

Российскому режиссеру Кантемиру Балагову пригрозили физической расправой в случае, если пилотный эпизод сериала « Последние из нас » по игре The Last of Us будет провальным.

Переписку, в которой присутствовали угрозы, постановщик показал в своем инстаграме, однако позднее удалил пост. «Двач» пишет в телеграме, что один из фанатов игры пообещал: в случае провала эпизода он «самолично грохнет» режиссера. Балагов отнесся к угрозам с юмором.