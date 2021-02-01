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1 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Режиссеру пригрозили расправой при провале сериала по видеоигре

Кантемир Балагов работает над пилотным эпизодом шоу по мотивам популярной игры The Last of Us
Кантемир Балагов | Источник: Алексей Молчановский

Российскому режиссеру Кантемиру Балагову пригрозили физической расправой в случае, если пилотный эпизод сериала «Последние из нас» по игре The Last of Us будет провальным.

Переписку, в которой присутствовали угрозы, постановщик показал в своем инстаграме, однако позднее удалил пост. «Двач» пишет в телеграме, что один из фанатов игры пообещал: в случае провала эпизода он «самолично грохнет» режиссера. Балагов отнесся к угрозам с юмором.

В середине января Балагов объявил в инстаграме, что снимет для HBO пилотный эпизод сериала «Последние из нас», основанного на одноименной компьютерной игре. «Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!» — написал он и выразил благодарность продюсеру фильма «Дылда» Александру Роднянскому.

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