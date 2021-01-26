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26 января 2021, Газета.Ruновость

86-летнюю Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение

Актриса в конце 2020 года была госпитализирована с коронавирусом
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9
фотографий
9
фотографий

Заболевшую коронавирусом народную артистку СССР Алису Фрейндлих перевели из реанимационной палаты в лечебное отделение, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Большого драматического театра имени Товстоногова. Уточняется, что врачи отмечают значительную положительную динамику состояния 86-летней актрисы. В театре рассказали:

Она продолжит курс лечебной физкультуры и будет получать кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию.

В конце 2020 года Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом. Состояние актрисы в больнице оставалось тяжелым. В январе врачи сообщили о положительной динамике состояния Фрейндлих.

Алиса Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по таким лентам, как «Служебный роман», «Соломенная шляпка», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Сталкер» и «Жестокий романс».

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