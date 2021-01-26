86-летнюю Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение

Заболевшую коронавирусом народную артистку СССР Алису Фрейндлих перевели из реанимационной палаты в лечебное отделение, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Большого драматического театра имени Товстоногова. Уточняется, что врачи отмечают значительную положительную динамику состояния 86-летней актрисы. В театре рассказали: