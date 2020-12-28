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28 декабря 2020, РИА Новостиновость

Появились подробности о состоянии госпитализированной Фрейндлих

Ранее СМИ написали о том, что 86-летняя актриса попала в больницу с диагнозом «коронавирус»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА «Новости». Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, ранее госпитализированная в Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Соколова ФМБА России, в течение недели лечилась дома, сообщила РИА «Новости» представитель медучреждения. По словам собеседницы агентства, изначально у 86-летней актрисы было небольшое поражение легких.

«Сейчас поражение большое, она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением», — отметила представитель центра, подчеркнув, что в медучреждении есть все необходимые лекарства. «Если чего-то будет не хватать, приобретем в течение получаса», — добавила она.

Ранее в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова сообщили о госпитализации Фрейндлих с диагнозом «коронавирус».

Алиса Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по таким лентам, как «Служебный роман», «Соломенная шляпка», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Сталкер» и «Жестокий романс».

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