Появились подробности о состоянии госпитализированной Фрейндлих

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА «Новости». Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих , ранее госпитализированная в Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Соколова ФМБА России, в течение недели лечилась дома, сообщила РИА «Новости» представитель медучреждения. По словам собеседницы агентства, изначально у 86-летней актрисы было небольшое поражение легких.

«Сейчас поражение большое, она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением», — отметила представитель центра, подчеркнув, что в медучреждении есть все необходимые лекарства. «Если чего-то будет не хватать, приобретем в течение получаса», — добавила она.