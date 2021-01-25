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25 января 2021, ТАССновость

Найден актер на роль Бориса Джонсона в сериале о пандемии

Премьера теледрамы «Призрачный остров» намечена на осень 2022 года
Кеннет Брана и Борис Джонсон | Источник: Legion-Media.ru

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Актер Кеннет Брана исполнит роль британского премьер-министра Бориса Джонсона в сериале «Призрачный остров» (The Spectred Isle), который будет посвящен действиям властей Соединенного Королевства во время борьбы с пандемией коронавируса. Как сообщило агентство PA, телевизионная драма будет состоять из пяти эпизодов.

Режиссером выступит Майкл Уинтерботтом. Сериал, как подчеркнуло агентство, расскажет о событиях первой половины 2020 года — выявлении первого случая заражения коронавирусом в Великобритании, госпитализации с COVID-19 самого Джонсона, появлении на свет его сына.

Авторами сценария значатся Уинтерботтом и Кирон Куирк, который знаком широкой аудитории по комедийному сериалу «Куку». Повествование, по данным PA, будет основываться на рассказах людей, которые работают в канцелярии Джонсона, министерстве здравоохранения и в научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров, а также на историях врачей и сотрудников домов престарелых по всей стране. Агентство приводит слова Уинтерботтома:

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Отмечается, что съемки сериала начнутся в этом году. Премьера проекта намечена на осень 2022 года на каналах британской медиакомпании Sky.

60-летний Брана, родившийся в североирландском Белфасте, снимался в фильмах «Генрих V: Битва при Азенкуре», «Гамлет», «Дикий, дикий Запад», «Рок-волна», «Дюнкерк», «Убийство в Восточном экспрессе», «Довод» и многих других.

Брана является лауреатом премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA и американской телевизионной премии «Эмми». За заслуги в области кинематографа актер в 2012 году был удостоен от королевы Елизаветы II титула рыцаря-бакалавра.

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