Найден актер на роль Бориса Джонсона в сериале о пандемии

Кеннет Брана и Борис Джонсон | Источник: Legion-Media.ru

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Актер Кеннет Брана исполнит роль британского премьер-министра Бориса Джонсона в сериале «Призрачный остров» (The Spectred Isle), который будет посвящен действиям властей Соединенного Королевства во время борьбы с пандемией коронавируса. Как сообщило агентство PA, телевизионная драма будет состоять из пяти эпизодов.

Режиссером выступит Майкл Уинтерботтом. Сериал, как подчеркнуло агентство, расскажет о событиях первой половины 2020 года — выявлении первого случая заражения коронавирусом в Великобритании, госпитализации с COVID-19 самого Джонсона, появлении на свет его сына.

Авторами сценария значатся Уинтерботтом и Кирон Куирк, который знаком широкой аудитории по комедийному сериалу «Куку». Повествование, по данным PA, будет основываться на рассказах людей, которые работают в канцелярии Джонсона, министерстве здравоохранения и в научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров, а также на историях врачей и сотрудников домов престарелых по всей стране. Агентство приводит слова Уинтерботтома:

Первая волна пандемии COVID-19 останется в нашей памяти навсегда. Это время, когда вся страна в едином порыве стала бороться с невидимым врагом. Это время, когда мы осознали истинную значимость единства.

Отмечается, что съемки сериала начнутся в этом году. Премьера проекта намечена на осень 2022 года на каналах британской медиакомпании Sky.