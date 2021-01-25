Кира Найтли отказалась сниматься обнаженной у мужчин-режиссеров

Британская актриса Кира Найтли заявила, что не станет больше сниматься в сцене обнаженной, если процессом на площадке будет руководить мужчина-режиссер. Об этом она рассказала в подкасте Chanel Connects, слова звезды цитирует The Sun. При этом Найтли отметила, что готова будет раздеться в фильме женщины-режиссера о материнстве и о том, как меняется женское тело.
Актриса уточнила, что чувствует дискомфорт, когда раздевается для кино, снятого «с мужской точки зрения».
Иногда я понимаю, что сцена секса будет хорошо смотреться в фильме. И режиссеру просто нужна «горячая» актриса. Тогда лучше выбрать кого-то другого, потому что я слишком тщеславна, плюс я родила двоих детей, мое тело изменилось. И я бы не хотела стоять голой перед группой мужчин.
Ранее Найтли появлялась обнаженной, в частности, в фильмах «Запретная любовь» Джона Мэйбери и «Колетт» Уоша Уэстмоленда.
Кира Найтли широко прославилась после съемок во франшизе «Пираты Карибского моря». На ее счету также роли в картинах «Реальная любовь», «Последствия», «Игра в имитацию», «Детка», «Хоть раз в жизни», «Анна Каренина».