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25 января 2021, Кино Mail.ruновость

Кира Найтли отказалась сниматься обнаженной у мужчин-режиссеров

Актриса заявила, что подобная работа ей неприятна
Кира Найтли | Источник: Legion-Media.ru

Британская актриса Кира Найтли заявила, что не станет больше сниматься в сцене обнаженной, если процессом на площадке будет руководить мужчина-режиссер. Об этом она рассказала в подкасте Chanel Connects, слова звезды цитирует The Sun. При этом Найтли отметила, что готова будет раздеться в фильме женщины-режиссера о материнстве и о том, как меняется женское тело.

Актриса уточнила, что чувствует дискомфорт, когда раздевается для кино, снятого «с мужской точки зрения».

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Иногда я понимаю, что сцена секса будет хорошо смотреться в фильме. И режиссеру просто нужна «горячая» актриса. Тогда лучше выбрать кого-то другого, потому что я слишком тщеславна, плюс я родила двоих детей, мое тело изменилось. И я бы не хотела стоять голой перед группой мужчин.
Кира Найтли

Ранее Найтли появлялась обнаженной, в частности, в фильмах «Запретная любовь» Джона Мэйбери и «Колетт» Уоша Уэстмоленда. 

Кира Найтли широко прославилась после съемок во франшизе «Пираты Карибского моря». На ее счету также роли в картинах «Реальная любовь», «Последствия», «Игра в имитацию», «Детка», «Хоть раз в жизни», «Анна Каренина».

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