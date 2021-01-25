Кира Найтли отказалась сниматься обнаженной у мужчин-режиссеров

Британская актриса Кира Найтли заявила, что не станет больше сниматься в сцене обнаженной, если процессом на площадке будет руководить мужчина-режиссер. Об этом она рассказала в подкасте Chanel Connects, слова звезды цитирует The Sun. При этом Найтли отметила, что готова будет раздеться в фильме женщины-режиссера о материнстве и о том, как меняется женское тело.