56-летний Александр Гордон госпитализирован с COVID-19

Российского телеведущего Александра Гордона госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает «Комсомольская правда». По данным друга Гордона, у 56-летнего ведущего высокая температура. Он находится в обычной палате. Знакомый журналиста рассказал:

У Саши высокая температура и положительный тест на COVID-19. Александр чувствует себя нормально, в реанимации не находится.

Александр Гордон ведет несколько проектов на «Первом канале», в частности, программу «Док-Ток» и шоу «Мужское/женское». Он нередко появляется в кино и сериалах («Физрук», «Хандра», «Generation П»), а также сам снимает и продюсирует фильмы. Так, в 2018 году вышла картина «Дядя Саша», где Гордон выступил режиссером, автором сценария, продюсером и исполнил одну из главных ролей.