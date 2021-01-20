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20 января 2021, Lenta.Ruновость

Названы актрисы с идеальными лицами

Косметолог соотнес лица знаменитостей с правилом золотого сечения
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Представитель клиники косметической и пластической хирургии доктор Риккардо Фрати назвал звезд с идеальными лицами. Об этом сообщает портал The Sun. Врач сравнил пропорции лиц знаменитостей с правилом золотого сечения: согласно математической формуле, идеальное соотношение лба, носа и подбородка должно составлять 3:2:3. 

В качестве примера эталонной внешности Фрати также привел Меган Маркл. Врач отметил:

У Меган лицо принцессы Диснея. Возможно, ей сделали ринопластику кончика носа, поскольку в последние годы он выглядит немного тоньше.
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Кроме того, в список попала и звезда реалити Ким Кардашьян Уэст. Косметолог предположил, что знаменитость, вероятнее всего, прибегала к пластике лица, которая сделала ее пропорции идеальными. «Структура ее лица напоминает перевернутый треугольник — его часто приводят в пример как лицо самой желанной формы», — пояснил доктор.

По мнению Фрати, еще одной обладательницей идеального лица с научной точки зрения является актриса Мишель Кигэн («Без гроша»). Он подчеркнул, что звезда тщательно ухаживает за кожей, что делает ее внешность еще более привлекательной.

В рейтинг также вошли актриса Аманда Холден («Неприрученные»), певица Рита Ора и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Ранее были определены самые красивые мужчины планеты.

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