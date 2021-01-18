99-летняя актриса раскрыла секрет долголетия

Американская актриса и комедиантка Бетти Уайт, в январе 2020 года отметившая 99-летие, рассказала, что чувство юмора очень важно для продолжительной жизни и сохранения молодости. Об этом сообщает журнал People. Уайт подчеркнула:
Не воспринимайте себя слишком серьезно. Вы можете лгать другим — хотя я бы не советовала, — но вы не можете лгать себе.
Уайт отметила, что ей повезло с хорошим здоровьем, поэтому 99-летие для нее не сильно отличается от 98-летия.
Актриса уже отвечала на аналогичные вопросы публики ранее. Так, в 2016 году она говорила, что долголетию способствует любовь к животным. Звезда всегда была известна как защитница животных, кроме того, в детстве она мечтала стать лесничим, но в те времена подобная карьера была недоступна для женщин. Когда Уайт было 88 лет, Лесная служба США назначила ее почетным лесничим, пишет портал kgun9.
Бетти Уайт родилась 17 января 1922 года в городе Оук-Парк, штат Иллинойс. Она снималась в сериалах «Золотые девочки» и «Красотки в Кливленде». Является обладательницей нескольких премий «Эмми».