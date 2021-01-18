99-летняя актриса раскрыла секрет долголетия

Американская актриса и комедиантка Бетти Уайт , в январе 2020 года отметившая 99-летие, рассказала, что чувство юмора очень важно для продолжительной жизни и сохранения молодости. Об этом сообщает журнал People. Уайт подчеркнула:

Не воспринимайте себя слишком серьезно. Вы можете лгать другим — хотя я бы не советовала, — но вы не можете лгать себе.

Актриса уже отвечала на аналогичные вопросы публики ранее. Так, в 2016 году она говорила, что долголетию способствует любовь к животным. Звезда всегда была известна как защитница животных, кроме того, в детстве она мечтала стать лесничим, но в те времена подобная карьера была недоступна для женщин. Когда Уайт было 88 лет, Лесная служба США назначила ее почетным лесничим, пишет портал kgun9.