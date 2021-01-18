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18 января 2021, Кино Mail.ruновость

99-летняя актриса раскрыла секрет долголетия

Бетти Уайт отметила день рождения 17 января
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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Американская актриса и комедиантка Бетти Уайт, в январе 2020 года отметившая 99-летие, рассказала, что чувство юмора очень важно для продолжительной жизни и сохранения молодости. Об этом сообщает журнал People. Уайт подчеркнула:

Не воспринимайте себя слишком серьезно. Вы можете лгать другим — хотя я бы не советовала, — но вы не можете лгать себе.
Бетти Уайт

Уайт отметила, что ей повезло с хорошим здоровьем, поэтому 99-летие для нее не сильно отличается от 98-летия.

Актриса уже отвечала на аналогичные вопросы публики ранее. Так, в 2016 году она говорила, что долголетию способствует любовь к животным. Звезда всегда была известна как защитница животных, кроме того, в детстве она мечтала стать лесничим, но в те времена подобная карьера была недоступна для женщин. Когда Уайт было 88 лет, Лесная служба США назначила ее почетным лесничим, пишет портал kgun9.

Бетти Уайт родилась 17 января 1922 года в городе Оук-Парк, штат Иллинойс. Она снималась в сериалах «Золотые девочки» и «Красотки в Кливленде». Является обладательницей нескольких премий «Эмми».

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