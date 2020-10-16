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16 октября 2020, Русская служба «Би-би-си»статьяЮбилеи

Анджела Лэнсбери отмечает 95-летие

Звезда сериала «Она написала убийство» празднует юбилей
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Анджела Лэнсбери — одна из немногих актрис, чья карьера началась в «золотой век» Голливуда и успешно продолжалась в течение последующих восьми десятков лет. Выдержать столь длинный марафон в призрачном мире гламура и сиюминутного успеха, которые сулит большой экран, уже само по себе и заслуга, и испытание на прочность.

В свои 95 лет Лэнсбери — фактически ровесница королеве Елизавете II (Лэнсбери на полгода старше), и есть что-то у этих двух женщин, что их роднит: несгибаемые цельность и стойкость, но в то же время и естественная, лишенная специальных ухищрений женственная привлекательность, столь нечасто встречающаяся в позднем возрасте. Если бы существовал термин «джентльвуман» — по аналогии с джентльмен — то Анджела Лэнсбери несомненно была бы его эталонным образцом.

Во многом этот имидж сложился благодаря роли, сделавшей Лэнсбери узнаваемой всеми и каждым: Джессики Флетчер из сериала «Она написала убийство». Джессика — органичное продолжение заявленного Агатой Кристи образа мисс Марпл, но только перенесенный на американскую почву.

6.9
Она написала убийство
1984/СШАдрамакомедиякриминалтриллердетективный
Моя оценка

Прославившую ее роль Джессики Флетчер Лэнсбери получила в 59 лет, когда для многих ее ровесниц и бывших коллег уже отзвучали фанфары и навсегда были упрятаны гримерные принадлежности; причем роль такую, которая резко контрастировала с ее более привычным амплуа хитроумной дамочки себе на уме.

Но и помимо писательницы-детектива в долгой карьере Анджелы Лэнсбери было много примечательных моментов. Кроме сериала «Она написала убийство», Лэнсбери снялась в десятках фильмов и сериалов, в том числе появлялась в лентах «Смерть на Ниле», «Голубые Гавайи», «Портрет Дориана Грея».

Я считаю, что для женщины важно оставаться загадочной в какой-то степени, и верю, что этого можно достичь в любом возрасте. Так легко сложить руки или начать лениться! Не переставайте представлять себя женщиной приятной, с достоинством — такой, которая хорошо себя чувствует и знает, что выглядит наилучшим образом.
Анджела Лэнсбери

В свои 95 лет сама Лэнсбери — лучшая реклама своей нехитрой мантры, и при ближайшем рассмотрении ее нынешние фото не слишком отличаются от тех, что сделаны 80 лет назад: все то же привлекательное лицо, такая же располагающая улыбка и те же широко распахнутые глаза женщины, познавшей секрет успеха и сумевшей им поделиться — на сцене, в кино и в жизни.

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