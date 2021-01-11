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11 января 2021, ТАССновость

Софью Эрнст посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля

Актриса не пострадала
Софья Эрнст | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Актрису Софью Эрнст посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля «20 Век — Бал». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах:

Неизвестный подложил в реквизит гвозди, и вечером 8 января в МХТ им. А. П. Чехова на 32-летнюю Софью Эрнст во время спектакля «20 Век — Бал» посыпались из реквизита гвозди вместо снега.

Актриса не пострадала в результате инцидента. По факту случившегося полиция проводит проверку.

Софья Эрнст — супруга гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста. Известна ролями в фильмах и сериалах «Союз спасения», «На острие», «Содержанки».

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