МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Актрису Софью Эрнст посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля «20 Век — Бал». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах:
Неизвестный подложил в реквизит гвозди, и вечером 8 января в МХТ им. А. П. Чехова на 32-летнюю Софью Эрнст во время спектакля «20 Век — Бал» посыпались из реквизита гвозди вместо снега.
Актриса не пострадала в результате инцидента. По факту случившегося полиция проводит проверку.
Софья Эрнст — супруга гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста. Известна ролями в фильмах и сериалах «Союз спасения», «На острие», «Содержанки».