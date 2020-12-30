Гузеева показала себя с Нагиевым на съемках новогодней передачи

Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме снимки и видео со съемок праздничного шоу. Вместе с ведущей «Давай поженимся!» на площадке появился Дмитрий Нагиев. Для работы над новогодней передачей Гузеева сделала необычную прическу и яркий макияж.