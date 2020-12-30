Гузеева показала себя с Нагиевым на съемках новогодней передачи

Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме снимки и видео со съемок праздничного шоу. Вместе с ведущей «Давай поженимся!» на площадке появился Дмитрий Нагиев. Для работы над новогодней передачей Гузеева сделала необычную прическу и яркий макияж.
Вероятно, звезды приняли участие в съемках новогоднего шоу «Первого канала». В инстаграме актриса написала:
Новый год — самый радостный праздник, и глупцы те, кто стенают, что стали старше на год… <...> Радуйтесь!
Телеведущая также рассказала, что на съемках программы побывала ее 20-летняя дочь Ольга. «Моя малышка пришла к маме на работу. Мама счастлива», — сообщила Гузеева.
В новогоднюю ночь на «Первом канале» покажут традиционные новогодние выступления звезд эстрады. Зрители увидят номера Полины Гагариной, Филиппа Киркорова, Любови Успенской и других знаменитостей. Ведущими мероприятия, помимо Гузеевой и Нагиева, выступают Иван Ургант, Алла Михеева, Максим Галкин, Дмитрий Борисов, Жанна Бадоева.