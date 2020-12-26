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26 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Аверин, Лорак, Успенская на съемках новогодних шоу «Первого»

Для зрителей готовят увлекательную программу с участием главных звезд эстрады
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

«Первый канал» готовит к выходу в эфир традиционные новогодние телепередачи с участием звезд эстрады. К ведущим Ивану Урганту, Алле Михеевой, Максиму Галкину, Дмитрию Нагиеву, Дмитрию Борисову и Ларисе Гузеевой присоединится в этом году Жанна Бадоева. Съемки прошли в разных точках новогодней Москвы — как в съемочных павильонах, так и, например, в ГУМе.

Зрителей «Первого канала» в новогоднюю ночь ждут яркие и зрелищные номера. Полина Гагарина исполнит песню «Зима» в окружении десятков зеркал, а Филиппа Киркорова окружат очаровательные танцовщицы. Для участниц балета Стаса Михайлова костюмеры сшили целую коллекцию шляп-роз, а перед выступлением дуэта Максима Аверина и Любови Успенской была укреплена крышка рояля. Также в программе «Новогоднего маскарада» — номера Владимира Винокура, Niletto и других звезд.

Старт «Новогоднего маскарада» запланирован на 22.30 31 декабря, а после боя курантов начнется «Новогодняя ночь на "Первом"».

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