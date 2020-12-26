Аверин, Лорак, Успенская на съемках новогодних шоу «Первого»

Зрителей «Первого канала» в новогоднюю ночь ждут яркие и зрелищные номера. Полина Гагарина исполнит песню «Зима» в окружении десятков зеркал, а Филиппа Киркорова окружат очаровательные танцовщицы. Для участниц балета Стаса Михайлова костюмеры сшили целую коллекцию шляп-роз, а перед выступлением дуэта Максима Аверина и Любови Успенской была укреплена крышка рояля. Также в программе «Новогоднего маскарада» — номера Владимира Винокура, Niletto и других звезд.