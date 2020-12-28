Наташа Королева похудела на 6 кг за время участия в шоу «Племя»

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Певица Наташа Королева научилась питаться раз в день и сбросила шесть килограммов за время съемок в экстремальном реалити-шоу «Племя». В интервью порталу «7 Дней» артистка рассказала о том, чем занималась две недели на острове в Африке в рамках нового проекта телеканала «Пятница!»:

Я работала наравне со всеми: занималась огородом, рыбачила, готовила пищу. Почувствовала в полной мере, как непросто жить вдали от цивилизации. Но благодаря труду и умеренному питанию похудела на шесть килограммов. Наташа Королева

Королева отметила, что намеренно не ограничивала себя в еде, так как остаться голодным на острове невозможно. «Еда на острове везде и всюду. Ананасы — на земле, кокосы — на пальмах. Все спелое и очень вкусное», — рассказала она.

По словам певицы, ее удивило то, что аборигены не жарят продукты, а едят все вареным или тушеным. Кроме того, они не солят блюда, считая соленую пищу невкусной.

Особый у местных жителей и режим питания: они питаются всего раз в день – утром, а порции такие маленькие, что помещаются в ладонь. Певица призналась, что поначалу ей было трудно придерживаться такого режима, и она перекусывала фруктами на протяжении дня, но затем «втянулась» и перестала испытывать чувство голода:

Возможно, сказались жара, высокая влажность и непривычная еда и вода. Но мне очень понравилось питаться один раз в день. И местные жители не выглядят изможденными, они стройные и очень сильные.