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28 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

Наташа Королева похудела на 6 кг за время участия в шоу «Племя»

Артистка рассказала о съемках и жизни в дикой природе
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Певица Наташа Королева научилась питаться раз в день и сбросила шесть килограммов за время съемок в экстремальном реалити-шоу «Племя». В интервью порталу «7 Дней» артистка рассказала о том, чем занималась две недели на острове в Африке в рамках нового проекта телеканала «Пятница!»:

Новость
Тарзан приехал к Королевой на остров во время съемок реалити-шоу
Я работала наравне со всеми: занималась огородом, рыбачила, готовила пищу. Почувствовала в полной мере, как непросто жить вдали от цивилизации. Но благодаря труду и умеренному питанию похудела на шесть килограммов.
Наташа Королева

Королева отметила, что намеренно не ограничивала себя в еде, так как остаться голодным на острове невозможно. «Еда на острове везде и всюду. Ананасы — на земле, кокосы — на пальмах. Все спелое и очень вкусное», — рассказала она.

По словам певицы, ее удивило то, что аборигены не жарят продукты, а едят все вареным или тушеным. Кроме того, они не солят блюда, считая соленую пищу невкусной.

Особый у местных жителей и режим питания: они питаются всего раз в день – утром, а порции такие маленькие, что помещаются в ладонь. Певица призналась, что поначалу ей было трудно придерживаться такого режима, и она перекусывала фруктами на протяжении дня, но затем «втянулась» и перестала испытывать чувство голода:

Возможно, сказались жара, высокая влажность и непривычная еда и вода. Но мне очень понравилось питаться один раз в день. И местные жители не выглядят изможденными, они стройные и очень сильные.

По правилам реалити-шоу «Племя», звезды шоу-бизнеса отправляются на остров, где учатся выживать в диком племени: без цивилизации, привычного комфорта и гаджетов. Герои шоу сами должны добывать себе еду, охотиться. Каждый участник берет с собой сигнальную ракету. Запустив ее, он может прекратить эксперимент и вернуться домой раньше времени. 

5.0
Племя
2020/Россия16+реалити-шоуприключенческоешоу о путешествиях
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Наташа Королева
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