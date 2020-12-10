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10 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Королёва пытается выжить в диком племени: фото со съемок шоу

Певица стала героиней экстремального реалити-проекта «Племя»
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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Телеканал «Пятница!» запустил новый проект «Племя», в котором звезды шоу-бизнеса отправляются на экзотический остров и учатся выживать в дикой природе в настоящем племени — без цивилизации, комфорта и гаджетов. Героиней первых выпусков шоу стала Наташа Королева.

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Певица, которая улетела на остров, расположенный неподалеку от Занзибара, рассказала, что участие в проекте стало для нее настоящим вызовом. По словам звезды, ей было необходимо полностью перезагрузиться:

Только побег в дикую природу и жизнь без цивилизации могли помочь отключить голову и начать жить в другом ритме. По большому счету, это был суперкрутой квест, который под силу только людям со стержнем.
Наташа Королева

Тяжелее всего Королевой далось проживание в хижине. «Мало того, что она сама по себе напоминает захудалый сарай для скота, а не для людей, так еще там умер человек, заболевший малярией. И мне говорили, что его дух остался жить в этой хижине», — сказала звезда.

Во время проживания в племени Бома артистка сама добывала себе еду, охотилась, проходила шаманские обряды и даже приняла домашние роды. Видеодневник, который вела певица, покажут в эфире «Пятницы!». Зрители узнают о жизни различных африканских племен, их обычаях и нравах.

Во время загрузки произошла ошибка.

По правилам реалити-шоу «Племя», участник берет с собой сигнальную ракету. Запустив ее, он может прекратить челлендж и вернуться домой раньше времени. Воспользовалась ли этой возможностью Королева, пока держится в секрете.

Проект будет выходить в эфир с 21 по 24 декабря в 21.00.

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