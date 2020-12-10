Королёва пытается выжить в диком племени: фото со съемок шоу

Телеканал «Пятница!» запустил новый проект «Племя», в котором звезды шоу-бизнеса отправляются на экзотический остров и учатся выживать в дикой природе в настоящем племени — без цивилизации, комфорта и гаджетов. Героиней первых выпусков шоу стала Наташа Королева.
Певица, которая улетела на остров, расположенный неподалеку от Занзибара, рассказала, что участие в проекте стало для нее настоящим вызовом. По словам звезды, ей было необходимо полностью перезагрузиться:
Только побег в дикую природу и жизнь без цивилизации могли помочь отключить голову и начать жить в другом ритме. По большому счету, это был суперкрутой квест, который под силу только людям со стержнем.
Тяжелее всего Королевой далось проживание в хижине. «Мало того, что она сама по себе напоминает захудалый сарай для скота, а не для людей, так еще там умер человек, заболевший малярией. И мне говорили, что его дух остался жить в этой хижине», — сказала звезда.
Во время проживания в племени Бома артистка сама добывала себе еду, охотилась, проходила шаманские обряды и даже приняла домашние роды. Видеодневник, который вела певица, покажут в эфире «Пятницы!». Зрители узнают о жизни различных африканских племен, их обычаях и нравах.
По правилам реалити-шоу «Племя», участник берет с собой сигнальную ракету. Запустив ее, он может прекратить челлендж и вернуться домой раньше времени. Воспользовалась ли этой возможностью Королева, пока держится в секрете.
Проект будет выходить в эфир с 21 по 24 декабря в 21.00.