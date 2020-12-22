Тарзан приехал к Королевой на остров во время съемок реалити-шоу

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На телеканале «Пятница!» стартовало новое экстремальное реалити-шоу «Племя», в котором звезды шоу-бизнеса отправляются на экзотический остров и учатся выживать в дикой природе без цивилизации, комфорта и гаджетов. Героиней первых выпусков стала Наташа Королева, улетевшая в Африку. Выяснилось, что через какое-то время после старта проекта на остров к певице приехал ее муж Сергей Глушко (Тарзан). Он отметил:

Я узнал у телеканала «Пятница», куда полетела моя половинка, и поехал за ней. Во взаимоотношениях, когда возникают кризисные ситуации, надо быть вместе и вместе встречать удары судьбы! Сергей Глушко

Сама Королева призналась, однако, что не была рада вмешательству Глушко в эксперимент. Она поделилась:

Ну елки-палки, только я смылась, только стала обживаться в племени и уходить мыслями от всего… Появление Сереги было большим обломом!

По правилам реалити-шоу «Племя», звезды шоу-бизнеса отправляются на остров, где учатся выживать в диком племени. Герои шоу сами должны добывать себе еду, охотиться. Каждый участник берет с собой сигнальную ракету. Запустив ее, он может прекратить эксперимент и вернуться домой раньше времени.