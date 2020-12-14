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14 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

Матвеев готовится к съемкам в продолжении сериала «Триггер»

Актер показал фото со сценарием первого эпизода

Максим Матвеев сообщил о подготовке к съемкам во втором сезоне сериала «Триггер». Актер опубликовал в инстаграме фото, на котором держит в руках сценарий первого эпизода.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матвеев отметил:

Нет слов, одни многоточия... В предвкушении...
Максим Матвеев

Сериал рассказывает о психологе (Матвеев), практикующего метод «шоковой терапии»: он провоцирует пациентов, выталкивает их из зоны комфорта. Помимо Матвеева, в шоу снялись Игорь Костолевский, Роман Маякин, Светлана Иванова, Ян Цапник, Григорий Калинин и другие.

7.8
Триггер
2020/Россия16+драма
Моя оценка

Первый сезон сериала вышел на «Первом канале» в начале 2020 года. Сроки выхода на экраны нового сезона пока неизвестны.

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