Матвеев готовится к съемкам в продолжении сериала «Триггер»

Максим Матвеев сообщил о подготовке к съемкам во втором сезоне сериала «Триггер». Актер опубликовал в инстаграме фото, на котором держит в руках сценарий первого эпизода.
Матвеев отметил:
Нет слов, одни многоточия... В предвкушении...
Сериал рассказывает о психологе (Матвеев), практикующего метод «шоковой терапии»: он провоцирует пациентов, выталкивает их из зоны комфорта. Помимо Матвеева, в шоу снялись Игорь Костолевский, Роман Маякин, Светлана Иванова, Ян Цапник, Григорий Калинин и другие.
Первый сезон сериала вышел на «Первом канале» в начале 2020 года. Сроки выхода на экраны нового сезона пока неизвестны.