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9 декабря 2020, Интерфаксновость

Повесть «Вам и не снилось!» получит новую экранизацию

Киностудия Горького объявила о запуске работы над новой версией знаменитой советской ленты 1981 года
Кадр из фильма «Вам и не снилось…»

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU — Киностудия имени Горького выпустит новую экранизацию повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», сообщили в пресс-службе. Там отметили, что сценарий полнометражного фильма по мотивам произведения «не обойдет вниманием социально-значимые темы», и добавили:

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По сюжету новая экранизация в целом будет ближе к литературному источнику, чем знаменитый советский фильм, снятый на киностудии сорок лет назад.

В новой экранизации сюжетным линиям взрослых героев уделят больше внимания, а у истории любви Юльки и Ромы будет новый финал. «Любимый поколениями фильм 1980 года был во многом оригинальным произведением, но значительно отходил от сюжета повести. Он невероятно трогательный, особое настроение картине придает музыка легендарного композитора Алексея Рыбникова. Мы не будем делать ремейк в современных декорациях. Наш фильм станет совершенно новой экранизацией, в каком-то смысле без цензуры», — рассказала генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева, слова которой привели в пресс-службе. Она уточнила, что действие фильма будет происходить в ту же самую эпоху, а не в нашем времени. Слащева добавила:

Но история будет показана с помощью современного киноязыка, в фильме будет актуальный саундтрек.

Автором сценария нового фильма станет молодая, но уже известная киносценаристка и театральный драматург Ярослава Пулинович. Она работала над фильмами «Я не вернусь», «Как я стал…» с Павлом Табаковым в главной роли.

8.0
Вам и не снилось...
1981/СССРдрамамелодрама
Моя оценка

«Вам и не снилось…» — советский художественный фильм режиссера Ильи Фрэза, экранизация повести Галиной Щербаковой «Вам и не снилось» (до печати в журнале «Юность» — «Роман и Юлька») с оригинальной музыкой Алексея Рыбникова. По сюжету, после переезда в новый район девочка знакомится с мальчиком, отец которого в школьные годы ухаживал за ее собственной мамой. В ленте снялись Татьяна Аксюта, Никита МихайловскийИрина Мирошниченко, Лидия Федосеева-Шукшина, Альберт Филозов, Татьяна Пельтцер.

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