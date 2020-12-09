20-летняя дочь Ковальчук снялась с мамой в «Тайнах следствия»

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Телеканал «Россия 1» готовит к показу юбилейный, 20-й, сезон сериала «Тайны следствия» о питерском следователе Марии Швецовой с Анной Ковальчук в главной роли. В детективе вновь снялась дочь актрисы Злата. Напомним, первый сезон завершился сценой в роддоме, когда на свет появилась дочь актрисы Анны Ковальчук и одновременно по сюжету — дочь ее героини.

В новых эпизодах Швецова переедет на дачу своего профессора, чтобы присмотреть за его аквариумом и собакой, но отдохнуть от работы ей не удастся — вокруг будут происходить таинственные преступления. Что касается героини Златы, то она, по сюжету, вернется домой с разбитым сердцем и найдет утешение в верховой езде. Говоря о работе над сериалом, Анна Ковальчук отметила, что очень рада воплощать на экране следователя Марию Швецову:

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Даже если бы у меня была только одна эта роль, я была бы бесконечно благодарна судьбе за все, что она мне дала, включая любовь людей к этому сериалу и ко мне. Именно за счет интереса, профессионализма и полной отдачи сериал и существует 20 лет. Анна Ковальчук

Кроме Ковальчук, к своим ролям в новых сериях вернутся Александр Новиков, Алексей Комашко.

Из-за пандемии локации съемок 20 сезона сериала пришлось менять. Традиционно события «Тайн следствия» разворачиваются в Санкт-Петербурге. На этот раз значительную часть сцен перенесли за город: на Финский залив, в Карелию и Кронштадт, а главную героиню переселили на Щучье озеро. Однако создатели работали также на Васильевском острове, в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга, на Петроградской стороне.