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9 декабря 2020, ТАССновость

Наталья Водянова вместе с детьми будет вести тревел-шоу о России

Первые серии будут посвящены югу страны, во втором блоке сезона семья отправится на Русский Север
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МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сервис Premier в 2021 году запустит шоу «Русские каникулы», его автором и ведущей выступает модель Наталья Водянова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы:

«Русские каникулы» — это документальный сериал о том, как героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть ее глазами своих детей, утративших связь с исторической родиной.

По словам представителей пресс-службы, вместе с тремя детьми, выросшими в Европе, Наталья проделает путь через Кавказские горы, а затем отправится на Русский Север. Продюсерами проекта выступают журналист и писатель Михаил Зыгарь и Нателла Крапивина, одна из создателей шоу «Орел и решка». Водянова подчеркнула:

Я родилась и выросла в России. Вместе с Фондом помощи детям «Обнаженные сердца» <…> мне посчастливилось побывать во многих удивительных уголках нашей родины, познакомиться с добрыми и глубокими людьми, и я хочу, чтобы мои дети также узнали и полюбили мою страну.
Наталья Водянова
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Первые серии будут посвящены югу страны — Сочи, Адыгее, Пятигорску. Участники экспедиции едут не только путешествовать, но и знакомиться с местными обычаями. К примеру, создатели обещают рассказать о похищениях невест на Кавказе. Во втором блоке сезона путешествие продолжится на Русском Севере. Водянова с детьми посетит Мурманск, Кольский полуостров и Карелию.

Наталья Водянова — известная российская супермодель и филантроп. Ее благотворительный фонд «Обнаженные сердца» с 2004 года занимается созданием системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, и строительством инклюзивных детских игровых площадок. В 2012 году на экраны вышел фильм «Влюбленные» с Джонатаном Риз Майерсом, в котором Водянова исполнила одну из главных ролей.

Наталья воспитывает пятерых детей, трое старших — 18-летний Лукас, 14-летняя Нева и 13-летний Виктор — станут ее соведущими в шоу «Русские каникулы».

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