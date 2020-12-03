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3 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

Звезда «Скорой помощи» присоединится к Энистон в «Утреннем шоу»

54-летняя Джулианна Маргулис появится во втором сезоне драмы
Джулианна Маргулис | Источник: Legion-Media.ru

Джулианна Маргулис присоединилась в касту сериала «Утреннее шоу», который выходит на платформе Apple TV+, сообщает Deadline. Актриса из «Правильной жены» появится во втором сезоне драмы вместе с ее главными звездами Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

Маргулис сыграет телеведущую по имени Лора Питерсон. Кроме Энистон и Уизерспун, к своим ролям во втором сезоне сериала вернутся также Стив Карелл, Билли Крудап, Марк Дюпласс.

Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон в сериале «Утреннее шоу»

«Утреннее шоу» стартовало в 2019 году. В основе сюжета — жизнь телевизионщиков и процесс работы над популярной новостной передачей. Переломным моментом для главных героев и всего канала становится увольнение одного из ведущих из-за сексуального скандала.

Джулианна Маргулис — известная американская актриса, лауреат престижных премий «Эмми» и «Золотой глобус». Она снималась в сериалах «Правильная жена», «Скорая помощь», «Миллиарды».

7.6
Утреннее шоу
2019/США16+драма
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Съемки новых эпизодов «Утреннего шоу» уже стартовали. Точная дата выхода второго сезона пока неизвестна.

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