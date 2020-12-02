Звезда фильма «Один дома» повторила знаменитую сцену

В интеренете набирает популярность ролик с участием Кэтрин О’Хары, которая повторила сцену из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Речь идет о моменте, когда героиня канадской актрисы — мама мальчика Кевина в исполнении Маколея Калкина — понимает, что не может найти сына.

Видео было записано летом 2020 года для онлайн-шоу Джоша Гада Reunited Apart, однако стало вирусным только в конце ноября — в преддверии Нового года и Рождества. После публикации в ТикТоке клип набрал более 3,5 млн просмотров, затем он попал в твиттер и другие соцсети.

Первый фильм серии «Один дома» вышел в 1990 году. Он рассказал об американском семействе, которое отправляется на рождественские каникулы в Европу, но в спешке сборов забывает дома одного из своих детей — непоседливого Кевина. Главную роль в этой ленте и ее продолжении — о приключениях мальчика в Нью-Йорке — сыграл Маколей Калкин. Лента «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» увидела свет в 1992 году.