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2 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

Звезда фильма «Один дома» повторила знаменитую сцену

Видео стало набирать популярность в сети через несколько месяцев после того, как было записано

В интеренете набирает популярность ролик с участием Кэтрин О’Хары, которая повторила сцену из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Речь идет о моменте, когда героиня канадской актрисы — мама мальчика Кевина в исполнении Маколея Калкина — понимает, что не может найти сына.

Во время загрузки произошла ошибка.

Видео было записано летом 2020 года для онлайн-шоу Джоша Гада Reunited Apart, однако стало вирусным только в конце ноября — в преддверии Нового года и Рождества. После публикации в ТикТоке клип набрал более 3,5 млн просмотров, затем он попал в твиттер и другие соцсети.

Первый фильм серии «Один дома» вышел в 1990 году. Он рассказал об американском семействе, которое отправляется на рождественские каникулы в Европу, но в спешке сборов забывает дома одного из своих детей — непоседливого Кевина. Главную роль в этой ленте и ее продолжении — о приключениях мальчика в Нью-Йорке — сыграл Маколей Калкин. Лента «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» увидела свет в 1992 году.

8.0
Один дома
1990/США12+комедиясемейный
Моя оценка

Кэтрин О'Хара играла также в фильмах «Пережить Рождество», «Пенелопа», «Тэмпл Грандин», «Киллеры». В 2020 году она получила «Эмми» за роль в сериале «Шиттс Крик».

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