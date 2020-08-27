«Хотите почувствовать себя старыми?»: Калкин отметил 40-летие

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин напомнил в сети о своем 40-летии. Актер написал в твиттере:
Эй, народ! Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Не благодарите.
За несколько часов ироничная запись собрала более 376 тысяч ретвитов. После резонанса в соцсети Калкин продолжил твит: «Это мой дар миру: я заставляю людей чувствовать себя старыми. Я больше не ребенок, это моя работа».
Также актер поинтересовался, умеет ли кто-нибудь из его подписчиков работать с фотошопом. «Поскольку мне 40, я думаю, что пора начинаться кризису среднего возраста. Думаю заняться серфингом. Можете приделать мою голову к серфингисту, чтобы понять, насколько круто я буду выглядеть?» — спросил он.
Фильм «Один дома», где Калкин сыграл мальчика Кевина Маккалистера, в одиночку противостоящего ворвавшимся грабителям, в 90-х прославил актера на весь мир. Позже Маколей снялся в продолжении ленты, «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» и еще нескольких картинах, в том числе «Богатенький Ричи», «Добрый сынок», «Моя девочка», «Повелитель страниц».
После перерыва в съемках актер вернулся на экраны в 2003 году, сыграв в фильме «Клубная мания», а затем появился в картине «Спасенная». Одной из самых свежих работ актера стала роль в ленте «Страна перемен», которая вышла на экраны в 2019 году. Также ранее стало известно, что Калкин снимется в десятом сезоне хоррор-сериала «Американская история ужасов».