«Хотите почувствовать себя старыми?»: Калкин отметил 40-летие

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Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин напомнил в сети о своем 40-летии. Актер написал в твиттере:

Эй, народ! Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Не благодарите. Маколей Калкин

За несколько часов ироничная запись собрала более 376 тысяч ретвитов. После резонанса в соцсети Калкин продолжил твит: «Это мой дар миру: я заставляю людей чувствовать себя старыми. Я больше не ребенок, это моя работа».

Также актер поинтересовался, умеет ли кто-нибудь из его подписчиков работать с фотошопом. «Поскольку мне 40, я думаю, что пора начинаться кризису среднего возраста. Думаю заняться серфингом. Можете приделать мою голову к серфингисту, чтобы понять, насколько круто я буду выглядеть?» — спросил он.