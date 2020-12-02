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2 декабря 2020, ТАССновость

Умер актер Борис Плотников

Артист, сыгравший доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце», скончался на 72-м году жизни
6
фотографий
6
фотографий

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Народный артист России Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце», умер в возрасте 71 года от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский:

Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ.

Заславский назвал Плотникова фантастическим мастером и прекрасным актером. Плотников был профессором кафедры в ГИТИСе.

Борис Плотников родился в 1949 году в Свердловской области. Он окончил Свердловское театральное училище и филологический факультет Уральского государственного университета. Плотников много играл в театре, снимался в фильмах «Восхождение», «Пушкин. Последняя дуэль», «Прогулка по эшафоту», озвучивал мультфильмы. Наиболее заметной стала его роль в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце» по произведению Михаила Булгакова. Артист сыграл ассистента профессора Преображенского — доктора Борменталя.

8.3
Собачье сердце
1988/СССР12+драмакомедияфантастика
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