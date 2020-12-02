Умер актер Борис Плотников

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Народный артист России Борис Плотников , известный по роли доктора Борменталя в фильме « Собачье сердце », умер в возрасте 71 года от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский:

Борис Плотников родился в 1949 году в Свердловской области. Он окончил Свердловское театральное училище и филологический факультет Уральского государственного университета. Плотников много играл в театре, снимался в фильмах «Восхождение», «Пушкин. Последняя дуэль», «Прогулка по эшафоту», озвучивал мультфильмы. Наиболее заметной стала его роль в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце» по произведению Михаила Булгакова. Артист сыграл ассистента профессора Преображенского — доктора Борменталя.